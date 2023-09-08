Директор депздрава упрекнул курганских врачей и представил медика из Тюмени

Директор курганского депздрава представил нового главного специалиста из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Глава курганского депздрава привез нового специалиста из Тюмени Фото:

В Курганской области назначили нового главного внештатного специалиста по паллиативной помощи больным. На эту должность не нашли врачей в Кургане и им стал профессор из Тюмени, сообщает на своей странице в соцсетях директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев.

«Зотов Павел Борисович — новый главный внештатный специалист по паллиативной помощи Курганской области и действующий главный внештатный специалист УрФО», — сообщил подписчикам своей страницы «ВКонтакте» Сигидаев. Зотов является директором института клинической медицины тюменского медуниверситета. Сам Сигидаев отметил, что прошло время, когда курганские врачи отказывались становиться главными специалистами.

Тюменский профессор принял участие в конференции с московскими докторами по оказанию паллиативной помощи. В своем посте директор департамента сообщил, что тюменский доктор не испугался ответственности и согласился занять должность главного специалиста.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские врачи взбунтовались против главы депздрава. Они считают, что Сигидаев заменяет местных руководителей своими ставленниками.

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В Курганской области назначили нового главного внештатного специалиста по паллиативной помощи больным. На эту должность не нашли врачей в Кургане и им стал профессор из Тюмени, сообщает на своей странице в соцсетях директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев. «Зотов Павел Борисович — новый главный внештатный специалист по паллиативной помощи Курганской области и действующий главный внештатный специалист УрФО», — сообщил подписчикам своей страницы «ВКонтакте» Сигидаев. Зотов является директором института клинической медицины тюменского медуниверситета. Сам Сигидаев отметил, что прошло время, когда курганские врачи отказывались становиться главными специалистами. Тюменский профессор принял участие в конференции с московскими докторами по оказанию паллиативной помощи. В своем посте директор департамента сообщил, что тюменский доктор не испугался ответственности и согласился занять должность главного специалиста. Ранее URA.RU сообщало, что курганские врачи взбунтовались против главы депздрава. Они считают, что Сигидаев заменяет местных руководителей своими ставленниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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