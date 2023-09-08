Росстат назвал самый подорожавший продукт в России

Росстат зафиксировал рекордное подорожание апельсинов в России
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Приготовление шашлыков. Екатеринбург, фрукты, цитрусовые, апельсины
Апельсины подорожали за год на 71%, сообщает Росстат Фото:

Апельсины в 2023 году стали самым быстро дорожающим продуктом в России. За год их стоимость выросла на 71%, а за август — на 21%. Об этом сообщает Росстат.

«Апельсины второй месяц лидируют по росту цен в России среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом. За год они подорожали уже на 71%, что является рекордом с начала века для этого времени года», — сообщает Росстат. Из них следует, что цена на апельсины в августе 2023 года выросла на 21% за месяц. Общая потребительская инфляция в августе составила 5,15% в годовом выражении.

Около 56% россиян считают, что цены на питание за август росли быстрее, чем прежде, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», передает ОТР. Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов спрогнозировал рост цен на 5-7% в ближайшие месяцы, пишет «Национальная служба новостей».

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Апельсины в 2023 году стали самым быстро дорожающим продуктом в России. За год их стоимость выросла на 71%, а за август — на 21%. Об этом сообщает Росстат. «Апельсины второй месяц лидируют по росту цен в России среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом. За год они подорожали уже на 71%, что является рекордом с начала века для этого времени года», — сообщает Росстат. Из них следует, что цена на апельсины в августе 2023 года выросла на 21% за месяц. Общая потребительская инфляция в августе составила 5,15% в годовом выражении. Около 56% россиян считают, что цены на питание за август росли быстрее, чем прежде, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», передает ОТР. Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов спрогнозировал рост цен на 5-7% в ближайшие месяцы, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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