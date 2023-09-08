Участник группы «Порнофильмы» Котляров включен в список иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов участника группы «Порнофильмы» Котлярова

08 сентября 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Солист рок-группы «Порнофильмы» включен в список иноагентов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Список иноагентов пополнился солистом рок-группы «Порнофильмы» Владимиром Котляровым, политиком Натальей Пелевиной и другими. Об этом сообщается в реестре. «Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации», — написано в реестре . Политик Наталья Пелевина распространяла ложную информацию о деятельности органов безопасности РФ, а также имеет иностранное гражданство и живет за пределами России. Кроме того, за поддержку ВС Украины и выступление против проведения спецоперации в список иноагентов включены журналист Андрей Малыгин и социолог Николай Митрохин. За распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике в список попали депутат из города Ефремов Ольга Подольская и режиссер Мумин Шакиров.

Список иноагентов пополнился солистом рок-группы «Порнофильмы» Владимиром Котляровым, политиком Натальей Пелевиной и другими. Об этом сообщается в реестре. «Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации», — написано в реестре. Политик Наталья Пелевина распространяла ложную информацию о деятельности органов безопасности РФ, а также имеет иностранное гражданство и живет за пределами России. Кроме того, за поддержку ВС Украины и выступление против проведения спецоперации в список иноагентов включены журналист Андрей Малыгин и социолог Николай Митрохин. За распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике в список попали депутат из города Ефремов Ольга Подольская и режиссер Мумин Шакиров.