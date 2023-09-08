Стартовала борьба за власть в Екатеринбурге, вотчинах УГМК и ЕВРАЗа

В Свердловской области открылись избирательные участки

09 сентября 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Оба дня участки будут работать с 08:00 до 20:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области в 08:00 открылись избирательные участки. По итогам двухдневного голосования, которое завершится в 20:00 10 сентября, сформируются шесть муниципальных дум и станет известна фамилия обладателя освободившегося год назад мандата в заксобрании. Самые крупная и интригующая кампания — в Екатеринбурге. Здесь по новой схеме выбирают восьмой созыв думы: 35 мест, 25 из них разыгрываются по одномандатным округам, десять — по партийным спискам. Большой коалиции, сложившейся вокруг мэра Алексея Орлова, противостоит пул кандидатов, финансируемых миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), который хочет сохранить контроль над представительным органом. Также заново формируются думы Верхней Пышмы (столица УГМК) и Качканара (вотчина холдинга ЕВРАЗ), Обуховского, Восточного и Галкинского сельских поселений Камышловского района. В двух последних территориях избирают еще и глав. Довыборы в думу проходят в Белоярском ГО (округ №2, проверка для нового мэра — екатеринбуржца Григория Вихарева) и Каменске-Уральском (округ №21). За кандидатов в депутаты заксо голосуют жители территорий, входящих в Ирбитский округ №13. Его постоянный представитель Виктор Шептий освободил место в парламенте в сентябре 2022, перейдя в Совет Федерации. Главная интрига здесь — чем завершится придуманная губернатором Евгением Куйвашевым комбинация по снятию конфликта внутри депутатского корпуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области в 08:00 открылись избирательные участки. По итогам двухдневного голосования, которое завершится в 20:00 10 сентября, сформируются шесть муниципальных дум и станет известна фамилия обладателя освободившегося год назад мандата в заксобрании. Самые крупная и интригующая кампания — в Екатеринбурге. Здесь по новой схеме выбирают восьмой созыв думы: 35 мест, 25 из них разыгрываются по одномандатным округам, десять — по партийным спискам. Большой коалиции, сложившейся вокруг мэра Алексея Орлова, противостоит пул кандидатов, финансируемых миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), который хочет сохранить контроль над представительным органом. Также заново формируются думы Верхней Пышмы (столица УГМК) и Качканара (вотчина холдинга ЕВРАЗ), Обуховского, Восточного и Галкинского сельских поселений Камышловского района. В двух последних территориях избирают еще и глав. Довыборы в думу проходят в Белоярском ГО (округ №2, проверка для нового мэра — екатеринбуржца Григория Вихарева) и Каменске-Уральском (округ №21). За кандидатов в депутаты заксо голосуют жители территорий, входящих в Ирбитский округ №13. Его постоянный представитель Виктор Шептий освободил место в парламенте в сентябре 2022, перейдя в Совет Федерации. Главная интрига здесь — чем завершится придуманная губернатором Евгением Куйвашевым комбинация по снятию конфликта внутри депутатского корпуса.