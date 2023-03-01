Источник: Куйвашев определился с новым депутатом свердловского заксо

На довыборы в заксобрание Свердловской области выдвинется Алексей Коробейников

Алексей Коробейников, по слухам, может перейти из «списочников» в «одномандатники» Фото: Анна Майорова © URA.RU

На выборы в свердловское заксобрание по Ирбитскому округу может выдвинуться действующий депутат-списочник от «Единой России» Алексей Коробейников. Такой сценарий одобрен командой губернатора Евгения Куйвашева, сообщили URA.RU два источника. Потенциальная победа Коробейникова поможет областной власти завершить давний конфликт.

Депутатское кресло в заксо вакантно с сентября, когда многолетний представитель Ирбитского округа Виктор Шептий перешел в Совет Федерации. Тогда же начался неофициальный кастинг на роль его сменщика. Областные власти перебрали полтора десятка фамилий, в числе которых были экс-министр АПК Артем Бахтерев, полпред губернатора Николай Клевец, бывший директор Ирбитского молзавода Сергей Суетин и другие.

Последние полтора месяца подбор кандидата велся в условиях строжайшей секретности. По данным URA.RU, в итоге команда Куйвашева пришла к выводу, что выдвинуться должен Коробейников. Уже много лет он делит Богдановичский округ со спикером заксо Людмилой Бабушкиной, что всегда было причиной их напряженных отношений. Чтобы остановить конфликты, Коробейникову, по словам источника, решено выделить его «собственный» округ.

Этим собеседники объясняют и неожиданное появление депутата в Ирбите — 1 марта он сопровождал губернатора Куйвашева в поездке по территории. Оперативно дозвониться до самого Коробейникова URA.RU не удалось. Политик работает в свердловском парламенте с 2011 года. На выборах нынешнего, восьмого, созыва в сентябре 2021-го он был избран по списку «Единой России» в Богдановичской территориальной группе.