Иностранный банк полностью уйдет с Урала

Ситибанк закроет единственный филиал в Екатеринбурге

09 сентября 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Ситибанк объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситибанк, входящий американскую корпорацию Citigroup, планирует закрыть свой уральский филиал. Он расположен в Екатеринбурге на Малышева, 84. Об этом заявили в пресс-службе банка. «Уважаемые клиенты Ситибанка! Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов, включая обслуживание в банкоматах», — говорится в сообщении банка на официальном сайте . В августе 2022 года банк принял решение остановить бизнес в России. Счета клиентов из закрытого филиала поменяют свои реквизиты. Также поменяются и счета кредитных карт. Новые будут доступны в личных кабинетах клиентов. Также в банке пообещали, что продолжат нести ответственность по обязательствам перед кредиторами и клиентами.

Ситибанк, входящий американскую корпорацию Citigroup, планирует закрыть свой уральский филиал. Он расположен в Екатеринбурге на Малышева, 84. Об этом заявили в пресс-службе банка. «Уважаемые клиенты Ситибанка! Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов, включая обслуживание в банкоматах», — говорится в сообщении банка на официальном сайте. В августе 2022 года банк принял решение остановить бизнес в России. Счета клиентов из закрытого филиала поменяют свои реквизиты. Также поменяются и счета кредитных карт. Новые будут доступны в личных кабинетах клиентов. Также в банке пообещали, что продолжат нести ответственность по обязательствам перед кредиторами и клиентами.