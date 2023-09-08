08 сентября 2023

Иностранный банк полностью уйдет с Урала

Ситибанк закроет единственный филиал в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки. Екатеринбург, ситибанк
Ситибанк объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов Фото:

Ситибанк, входящий американскую корпорацию Citigroup, планирует закрыть свой уральский филиал. Он расположен в Екатеринбурге на Малышева, 84. Об этом заявили в пресс-службе банка.

«Уважаемые клиенты Ситибанка! Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов, включая обслуживание в банкоматах», — говорится в сообщении банка на официальном сайте. В августе 2022 года банк принял решение остановить бизнес в России.

Счета клиентов из закрытого филиала поменяют свои реквизиты. Также поменяются и счета кредитных карт. Новые будут доступны в личных кабинетах клиентов. Также в банке пообещали, что продолжат нести ответственность по обязательствам перед кредиторами и клиентами.

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Ситибанк, входящий американскую корпорацию Citigroup, планирует закрыть свой уральский филиал. Он расположен в Екатеринбурге на Малышева, 84. Об этом заявили в пресс-службе банка. «Уважаемые клиенты Ситибанка! Информируем вас о планируемом закрытии Уральского и Приволжского филиалов, включая обслуживание в банкоматах», — говорится в сообщении банка на официальном сайте. В августе 2022 года банк принял решение остановить бизнес в России. Счета клиентов из закрытого филиала поменяют свои реквизиты. Также поменяются и счета кредитных карт. Новые будут доступны в личных кабинетах клиентов. Также в банке пообещали, что продолжат нести ответственность по обязательствам перед кредиторами и клиентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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