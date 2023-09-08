08 сентября 2023

Politico: Маск общался с послом РФ, прежде чем отключить Украине Starlink

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VPN клипарт. Челябинск, интернет, vpn, впн, даркнет, глобальная сеть
Маск приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бизнесмен из Америки Илон Маск общался с послом России в США Анатолием Антоновым прежде, чем принять решение об ограничении работы Starlink в районе Крыма. Об этом пишет американское издание Politico.

«После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico. Уточняется, что речь идет о зоне в сто километров в районе крымского побережья. Как уточняет издание, после власти Украины просили бизнесмена включить Starlink, отмечая, что им необходимо использовать сеть для своих подводных дронов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск отрицал, что в 2022 году ограничивал работу сети спутниковой связи Starlink у Крыма для срыва атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в соцсетях. Маск указал, что получил «экстренный запрос» от властей Киева на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, но отказался его выполнить.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен из Америки Илон Маск общался с послом России в США Анатолием Антоновым прежде, чем принять решение об ограничении работы Starlink в районе Крыма. Об этом пишет американское издание Politico. «После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico. Уточняется, что речь идет о зоне в сто километров в районе крымского побережья. Как уточняет издание, после власти Украины просили бизнесмена включить Starlink, отмечая, что им необходимо использовать сеть для своих подводных дронов. Ранее американский бизнесмен Илон Маск отрицал, что в 2022 году ограничивал работу сети спутниковой связи Starlink у Крыма для срыва атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в соцсетях. Маск указал, что получил «экстренный запрос» от властей Киева на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, но отказался его выполнить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...