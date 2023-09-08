Politico: Маск общался с послом РФ, прежде чем отключить Украине Starlink

09 сентября 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Маск приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмен из Америки Илон Маск общался с послом России в США Анатолием Антоновым прежде, чем принять решение об ограничении работы Starlink в районе Крыма. Об этом пишет американское издание Politico. «После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico. Уточняется, что речь идет о зоне в сто километров в районе крымского побережья. Как уточняет издание, после власти Украины просили бизнесмена включить Starlink, отмечая, что им необходимо использовать сеть для своих подводных дронов. Ранее американский бизнесмен Илон Маск отрицал, что в 2022 году ограничивал работу сети спутниковой связи Starlink у Крыма для срыва атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в соцсетях. Маск указал, что получил «экстренный запрос» от властей Киева на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, но отказался его выполнить.

Бизнесмен из Америки Илон Маск общался с послом России в США Анатолием Антоновым прежде, чем принять решение об ограничении работы Starlink в районе Крыма. Об этом пишет американское издание Politico. «После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico. Уточняется, что речь идет о зоне в сто километров в районе крымского побережья. Как уточняет издание, после власти Украины просили бизнесмена включить Starlink, отмечая, что им необходимо использовать сеть для своих подводных дронов. Ранее американский бизнесмен Илон Маск отрицал, что в 2022 году ограничивал работу сети спутниковой связи Starlink у Крыма для срыва атаки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в соцсетях. Маск указал, что получил «экстренный запрос» от властей Киева на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя, но отказался его выполнить.