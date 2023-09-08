Тело скончавшейся в Сочи юной девочки вернут в Екатеринбург

Тело Маши Хрусталевой, которая скончалась в Сочи из-за ротавируса, вернут в Екатеринбург. Об этом заявила ее мама Елена, добавив, что проблемы с транспортировкой решены.
«С транспортировкой все решилось. Спасибо за участие всем неравнодушным», — пишет Е1.RU, ссылаясь на Елену.
Елена Хрусталева пояснила, что ей помогают и бизнесмены, и обычные горожане. Она добавила, что их семье больше не требуется помощь.
В середине августа девочка поехала с родителями на отдых. Во время купания в Черном море Маша подхватила ротавирус. У нее стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции, врачи откачали 2,5 литра жидкости. Девочка не приходила в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября она скончалась. Все о деле Маши — в сюжете URA.RU.
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