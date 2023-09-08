08 сентября 2023

Тело скончавшейся в Сочи юной девочки вернут в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело девочки не могли доставить в Екатеринбург из-за проблем с транспортировкой (архивное фото) Фото:
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Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море

Тело Маши Хрусталевой, которая скончалась в Сочи из-за ротавируса, вернут в Екатеринбург. Об этом заявила ее мама Елена, добавив, что проблемы с транспортировкой решены.

«С транспортировкой все решилось. Спасибо за участие всем неравнодушным», — пишет Е1.RU, ссылаясь на Елену.

Елена Хрусталева пояснила, что ей помогают и бизнесмены, и обычные горожане. Она добавила, что их семье больше не требуется помощь.

В середине августа девочка поехала с родителями на отдых. Во время купания в Черном море Маша подхватила ротавирус. У нее стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции, врачи откачали 2,5 литра жидкости. Девочка не приходила в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября она скончалась. Все о деле Маши — в сюжете URA.RU.

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Тело Маши Хрусталевой, которая скончалась в Сочи из-за ротавируса, вернут в Екатеринбург. Об этом заявила ее мама Елена, добавив, что проблемы с транспортировкой решены. «С транспортировкой все решилось. Спасибо за участие всем неравнодушным», — пишет Е1.RU, ссылаясь на Елену. Елена Хрусталева пояснила, что ей помогают и бизнесмены, и обычные горожане. Она добавила, что их семье больше не требуется помощь. В середине августа девочка поехала с родителями на отдых. Во время купания в Черном море Маша подхватила ротавирус. У нее стремительно развился оттек мозга на фоне инфекции, врачи откачали 2,5 литра жидкости. Девочка не приходила в себя, состояние продолжало ухудшаться. Вечером 6 сентября она скончалась. Все о деле Маши — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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