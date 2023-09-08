Директор ФБР: разведка РФ представляет большую угрозу для США

09 сентября 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика, считают в США Фото: Сергей Русанов © URA.RU Присутствие разведывательных служб России по-прежнему велико в США и представляет этим серьезную угрозу. Такое заявление сделал директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей. «Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика. Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все еще слишком велико в Соединенных Штатах», — отметил Кристофер Рей во время выступления в Международном музее шпионажа в Вашингтоне. Его цитирует издание The Hill. Со слов директора ФБР, американцы регулярно сталкиваются с этим. Они всячески пытаются заблокировать, предотвратить и помешать работе российской контрразведки и сделали «в этом успешные шаги». Ранее в постпредстве РФ при ООН заявили о попытках вербовки со стороны США. Спецслужбы США оказывают на сотрудников постпредства России при ООН психологическое давление, именно так необходимо оценивать вербовочные подходы американских ведомств. Об этом заявила зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая.

Присутствие разведывательных служб России по-прежнему велико в США и представляет этим серьезную угрозу. Такое заявление сделал директор американского Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей. «Традиционная российская контрразведывательная угроза по-прежнему велика. Присутствие российской разведки, под чем я подразумеваю сотрудников российской разведки, все еще слишком велико в Соединенных Штатах», — отметил Кристофер Рей во время выступления в Международном музее шпионажа в Вашингтоне. Его цитирует издание The Hill. Со слов директора ФБР, американцы регулярно сталкиваются с этим. Они всячески пытаются заблокировать, предотвратить и помешать работе российской контрразведки и сделали «в этом успешные шаги». Ранее в постпредстве РФ при ООН заявили о попытках вербовки со стороны США. Спецслужбы США оказывают на сотрудников постпредства России при ООН психологическое давление, именно так необходимо оценивать вербовочные подходы американских ведомств. Об этом заявила зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая.