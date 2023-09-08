Российский теннисист Медведев выбил первую ракетку мира и вышел в финал US Open

09 сентября 2023 в 07:50 Размер текста - 17 +

В финале турнира Медведев встретится с сербским теннисистом Джоковичем Фото: Rob Keating/Australian Open 2020 CC BY 2.0 Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса и вышел в финал US Open. Об это сообщает «Чемпионат». «Завершился второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведвым. Матч завершился победой Медведева со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3», — пишет издание. В финале турнира Даниил встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Ранее Даниил Медведев назвал тупыми болельщиков, которые мешали ему играть во время поединка с австралийским спортсменом Кристофером О’Коннелом на турнире US Open. Фанаты на трибунах громко поддерживали австралийского теннисиста.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса и вышел в финал US Open. Об это сообщает «Чемпионат». «Завершился второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведвым. Матч завершился победой Медведева со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3», — пишет издание. В финале турнира Даниил встретится с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Ранее Даниил Медведев назвал тупыми болельщиков, которые мешали ему играть во время поединка с австралийским спортсменом Кристофером О’Коннелом на турнире US Open. Фанаты на трибунах громко поддерживали австралийского теннисиста.