Теннисист Медведев назвал тупыми болельщиков, мешавших ему играть на US Open

01 сентября 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Даниил Медведев нагрубил болельщикам во время турнира US Open Фото: Rob Keating/Australian Open 2020 CC BY 2.0 Российский теннисист Даниил Медведев назвал тупыми болельщиков, которые мешали ему играть во время поединка с австралийским спортсменом Кристофером О’Коннелом на турнире US Open. Фанаты на трибунах громко поддерживали австралийского теннисиста. Даже после призыва судьи быть тише, две болельщицы продолжили кричать перед подачей российского спортсмена. «Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — заявил Даниил Медведев болельщикам, передает РИА Новости. Уточняется, что Медведев все же одержал победу в этом матче со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. В результате этого поединка он вышел в третий круг турнира US Open.

Российский теннисист Даниил Медведев назвал тупыми болельщиков, которые мешали ему играть во время поединка с австралийским спортсменом Кристофером О’Коннелом на турнире US Open. Фанаты на трибунах громко поддерживали австралийского теннисиста. Даже после призыва судьи быть тише, две болельщицы продолжили кричать перед подачей российского спортсмена. «Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — заявил Даниил Медведев болельщикам, передает РИА Новости. Уточняется, что Медведев все же одержал победу в этом матче со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. В результате этого поединка он вышел в третий круг турнира US Open.