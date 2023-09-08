08 сентября 2023

В Екатеринбурге экстренно сел военный самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
Самолет был вынужден вернуться в Кольцово из-за проблем с шасси (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) совершил экстренную посадку военно-транспортный самолет Ил-76. Причиной стала внештатная ситуация на борту, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.

«В 8:50 поступила информация, что к аварийной посадке готовится самолет Ил-76 ВТА, вылетевший из Екатеринбурга в Казань. На борту 35 пассажиров и пять членов экипажа. Причина — неуборка стоек шасси после взлета», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 9:10 самолет благополучно приземлился в пункте вылета — аэропорту Кольцово. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на запрос на момент публикации не поступил.

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) совершил экстренную посадку военно-транспортный самолет Ил-76. Причиной стала внештатная ситуация на борту, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города. «В 8:50 поступила информация, что к аварийной посадке готовится самолет Ил-76 ВТА, вылетевший из Екатеринбурга в Казань. На борту 35 пассажиров и пять членов экипажа. Причина — неуборка стоек шасси после взлета», — сказал собеседник агентства. По его словам, в 9:10 самолет благополучно приземлился в пункте вылета — аэропорту Кольцово. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на запрос на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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