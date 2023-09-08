В Екатеринбурге экстренно сел военный самолет

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) совершил экстренную посадку военно-транспортный самолет Ил-76. Причиной стала внештатная ситуация на борту, сообщил URA.RU источник в оперативных службах города.
«В 8:50 поступила информация, что к аварийной посадке готовится самолет Ил-76 ВТА, вылетевший из Екатеринбурга в Казань. На борту 35 пассажиров и пять членов экипажа. Причина — неуборка стоек шасси после взлета», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в 9:10 самолет благополучно приземлился в пункте вылета — аэропорту Кольцово. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на запрос на момент публикации не поступил.
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