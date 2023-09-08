Текслер обратился к челябинцам по случаю Дня города

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региональной столицы с Днем города. Он отметил позитивные изменения в жизни города. Обращение размещено на сайте губернатора.
«Челябинск становится красивым, комфортным, прирастает уютными скверами, набережными и жилыми кварталами. Самое главное — меняется отношение к областному центру. Люди стремятся в город с качественным жильем, современным транспортом, хорошими дорогами, достойными рабочими местами и мощными научно-образовательными организациями, обновленной социальной инфраструктурой, насыщенной спортивной и культурной жизнью», — говорится в поздравлении.
Текслер пожелал челябинцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он отметил их вклад в развитие города.
Челябинск 9 сентября празднует 287-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут в центре города.
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