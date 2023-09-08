08 сентября 2023

Текслер обратился к челябинцам по случаю Дня города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Текслер отметил вклад челябинцев в развитие города Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региональной столицы с Днем города. Он отметил позитивные изменения в жизни города. Обращение размещено на сайте губернатора.

«Челябинск становится красивым, комфортным, прирастает уютными скверами, набережными и жилыми кварталами. Самое главное — меняется отношение к областному центру. Люди стремятся в город с качественным жильем, современным транспортом, хорошими дорогами, достойными рабочими местами и мощными научно-образовательными организациями, обновленной социальной инфраструктурой, насыщенной спортивной и культурной жизнью», — говорится в поздравлении.

Текслер пожелал челябинцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он отметил их вклад в развитие города.

Челябинск 9 сентября празднует 287-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут в центре города.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региональной столицы с Днем города. Он отметил позитивные изменения в жизни города. Обращение размещено на сайте губернатора. «Челябинск становится красивым, комфортным, прирастает уютными скверами, набережными и жилыми кварталами. Самое главное — меняется отношение к областному центру. Люди стремятся в город с качественным жильем, современным транспортом, хорошими дорогами, достойными рабочими местами и мощными научно-образовательными организациями, обновленной социальной инфраструктурой, насыщенной спортивной и культурной жизнью», — говорится в поздравлении. Текслер пожелал челябинцам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Он отметил их вклад в развитие города. Челябинск 9 сентября празднует 287-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...