04 сентября 2023

В Челябинске изменили программу празднования Дня города. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня города. Челябинск , шоу, зрители, праздник
Власти Челябинска уточнили точные дни и время главных гуляний Фото:

Программу мероприятий, посвященных Дню города в Челябинске, дополнили всероссийским марафоном. Изменения коснулись главных дней празднования — 9 и 10 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Представляем обновленную афишу празднования Дня города. В число мероприятий добавлены XV всероссийский Челябинский марафон, изменено также время проведения чемпионата по лыжероллерам. Основная масса событий произойдет 9 сентября», — уточнили URA.RU в мэрии.

Марафон пройдет 10 сентября в 8:00 на площади Революции. Следом, в 14:00 того же дня, начнется чемпионат. Ранее главные гулянья были представлены в афише 9 и 10 сентября. Празднование Дня города начались 2 сентября. Власти планируют завершить их 17 сентября.

8 сентября в городе состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions с участием спортсменов из Латинской Америки и Африки. В главный день празднования горожан ждут выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой, народные гуляния и масштабный фейерверк.

Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Программу мероприятий, посвященных Дню города в Челябинске, дополнили всероссийским марафоном. Изменения коснулись главных дней празднования — 9 и 10 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Представляем обновленную афишу празднования Дня города. В число мероприятий добавлены XV всероссийский Челябинский марафон, изменено также время проведения чемпионата по лыжероллерам. Основная масса событий произойдет 9 сентября», — уточнили URA.RU в мэрии. Марафон пройдет 10 сентября в 8:00 на площади Революции. Следом, в 14:00 того же дня, начнется чемпионат. Ранее главные гулянья были представлены в афише 9 и 10 сентября. Празднование Дня города начались 2 сентября. Власти планируют завершить их 17 сентября. 8 сентября в городе состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions с участием спортсменов из Латинской Америки и Африки. В главный день празднования горожан ждут выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой, народные гуляния и масштабный фейерверк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...