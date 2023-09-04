Программу мероприятий, посвященных Дню города в Челябинске, дополнили всероссийским марафоном. Изменения коснулись главных дней празднования — 9 и 10 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Представляем обновленную афишу празднования Дня города. В число мероприятий добавлены XV всероссийский Челябинский марафон, изменено также время проведения чемпионата по лыжероллерам. Основная масса событий произойдет 9 сентября», — уточнили URA.RU в мэрии.
Марафон пройдет 10 сентября в 8:00 на площади Революции. Следом, в 14:00 того же дня, начнется чемпионат. Ранее главные гулянья были представлены в афише 9 и 10 сентября. Празднование Дня города начались 2 сентября. Власти планируют завершить их 17 сентября.
8 сентября в городе состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions с участием спортсменов из Латинской Америки и Африки. В главный день празднования горожан ждут выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой, народные гуляния и масштабный фейерверк.
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