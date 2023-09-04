В Челябинске изменили программу празднования Дня города. Афиша

05 сентября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Власти Челябинска уточнили точные дни и время главных гуляний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Программу мероприятий, посвященных Дню города в Челябинске, дополнили всероссийским марафоном. Изменения коснулись главных дней празднования — 9 и 10 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Представляем обновленную афишу празднования Дня города. В число мероприятий добавлены XV всероссийский Челябинский марафон, изменено также время проведения чемпионата по лыжероллерам. Основная масса событий произойдет 9 сентября», — уточнили URA.RU в мэрии. Марафон пройдет 10 сентября в 8:00 на площади Революции. Следом, в 14:00 того же дня, начнется чемпионат. Ранее главные гулянья были представлены в афише 9 и 10 сентября. Празднование Дня города начались 2 сентября. Власти планируют завершить их 17 сентября. 8 сентября в городе состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions с участием спортсменов из Латинской Америки и Африки. В главный день празднования горожан ждут выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой, народные гуляния и масштабный фейерверк. Фото: пресс-служба мэрии Челябинска

Программу мероприятий, посвященных Дню города в Челябинске, дополнили всероссийским марафоном. Изменения коснулись главных дней празднования — 9 и 10 сентября, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Представляем обновленную афишу празднования Дня города. В число мероприятий добавлены XV всероссийский Челябинский марафон, изменено также время проведения чемпионата по лыжероллерам. Основная масса событий произойдет 9 сентября», — уточнили URA.RU в мэрии. Марафон пройдет 10 сентября в 8:00 на площади Революции. Следом, в 14:00 того же дня, начнется чемпионат. Ранее главные гулянья были представлены в афише 9 и 10 сентября. Празднование Дня города начались 2 сентября. Власти планируют завершить их 17 сентября. 8 сентября в городе состоится вечер бокса от RCC Boxing Promotions с участием спортсменов из Латинской Америки и Африки. В главный день празднования горожан ждут выступления группы «Дискотека Авария» и Юлианны Карауловой, народные гуляния и масштабный фейерверк.