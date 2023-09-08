08 сентября 2023

Сенатор Климов предсказал распад G20

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Андрей Климов, интервью. Москва, климов андрей
Число стран-участниц G20 постепенно будет сокращаться, считает Климов Фото:

Большая двадцатка (G20) обречена на распад. Россия и другие страны постепенно покинут организацию в пользу других площадок. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

«Большая двадцатка еще имеет некий потенциал для существования, но мне кажется, что они свой уже апогей прошли. С этой организацией когда-нибудь, наверное, придется попрощаться», — подчеркнул Климов.

По его мнению, государства постепенно покинут G20 и организация превратится в собрание стран-участниц ЕС и США. «Я думаю, что следом за неучастием Путина в данном форуме, возможен и выход нашей страны из организации. Мы должны отдавать предпочтение тем площадкам, которые могут реализовывать наши проекты и наши идеи. БРИКС может это делать, ШОС, а G20 нет», — сказал Климов.

По словам сенатора, у БРИКС есть перспективы развития, а G20 вошла в стагнацию. Полное мнение экспертов о будущем G20 можно прочитать в материале URA.RU.

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Большая двадцатка (G20) обречена на распад. Россия и другие страны постепенно покинут организацию в пользу других площадок. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Большая двадцатка еще имеет некий потенциал для существования, но мне кажется, что они свой уже апогей прошли. С этой организацией когда-нибудь, наверное, придется попрощаться», — подчеркнул Климов. По его мнению, государства постепенно покинут G20 и организация превратится в собрание стран-участниц ЕС и США. «Я думаю, что следом за неучастием Путина в данном форуме, возможен и выход нашей страны из организации. Мы должны отдавать предпочтение тем площадкам, которые могут реализовывать наши проекты и наши идеи. БРИКС может это делать, ШОС, а G20 нет», — сказал Климов. По словам сенатора, у БРИКС есть перспективы развития, а G20 вошла в стагнацию. Полное мнение экспертов о будущем G20 можно прочитать в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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