Сенатор Климов предсказал распад G20

09 сентября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Число стран-участниц G20 постепенно будет сокращаться, считает Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большая двадцатка (G20) обречена на распад. Россия и другие страны постепенно покинут организацию в пользу других площадок. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Большая двадцатка еще имеет некий потенциал для существования, но мне кажется, что они свой уже апогей прошли. С этой организацией когда-нибудь, наверное, придется попрощаться», — подчеркнул Климов. По его мнению, государства постепенно покинут G20 и организация превратится в собрание стран-участниц ЕС и США. «Я думаю, что следом за неучастием Путина в данном форуме, возможен и выход нашей страны из организации. Мы должны отдавать предпочтение тем площадкам, которые могут реализовывать наши проекты и наши идеи. БРИКС может это делать, ШОС, а G20 нет», — сказал Климов. По словам сенатора, у БРИКС есть перспективы развития, а G20 вошла в стагнацию. Полное мнение экспертов о будущем G20 можно прочитать в материале URA.RU.

Большая двадцатка (G20) обречена на распад. Россия и другие страны постепенно покинут организацию в пользу других площадок. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Большая двадцатка еще имеет некий потенциал для существования, но мне кажется, что они свой уже апогей прошли. С этой организацией когда-нибудь, наверное, придется попрощаться», — подчеркнул Климов. По его мнению, государства постепенно покинут G20 и организация превратится в собрание стран-участниц ЕС и США. «Я думаю, что следом за неучастием Путина в данном форуме, возможен и выход нашей страны из организации. Мы должны отдавать предпочтение тем площадкам, которые могут реализовывать наши проекты и наши идеи. БРИКС может это делать, ШОС, а G20 нет», — сказал Климов. По словам сенатора, у БРИКС есть перспективы развития, а G20 вошла в стагнацию. Полное мнение экспертов о будущем G20 можно прочитать в материале URA.RU.