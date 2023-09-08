G20 ждет распад

Саммит не решит острые вопросы, обострив мировой раскол

09 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

С 9 по 10 сентября в Индии пройдет саммит «Большой двадцатки» Фото: TASS / EPA В Нью-Дели с 9 по 10 сентября пройдет саммит «большой двадцатки» (G20: Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, Германия, ЕС, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Корея, ЮАР, Япония). URA.RU выяснило, что даст России эта встреча и какова дальнейшая судьба организации, с учетом того, что БРИКС обретает большую значимость. Вопрос о национальной валюте Страны-участники G20 могут не поддержать идею расчетов в национальных валютах, считает Антон Бредихин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Мы видим, что G20 в чем-то дублирует БРИКС, но все равно это остаются две разные организации, в том числе, в валютно-финансовом плане. В рамках G20 может быть задан вопрос о единой валюте или взаиморасчетах, конвертации внутри действующих обязательств между участниками, но прийти к какому-то конкретному знаменателю, на мой взгляд, не выйдет. Идет противостояние со стороны Запада. Поэтому тут нужно пока прийти к каким-то региональным договоренностям, хотя бы в рамках одной Евразии. Создать единую валюту. Но тогда вопрос должен быть с юанем. Китай входит в G20 и в БРИКС, как быть с ним?» — задался вопросом в беседе с URA.RU политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин. При этом страны, не поддерживающие решения России, будут блокировать идею о расчетах в национальных валютах, уверен зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Можно вести расчеты в национальных валютах. Крупные государства, такие, как Китай, Индия, Россия, Саудовская Аравия, имеют возможность устраивать разные схемы внутренних расчетов. В той же „двадцатке“ теоретически это возможно. Но поскольку Великобритания, США, страны ЕС и Япония не заинтересованы в этом, то, я думаю, они будут блокировать такие решения», — объяснил он в беседе с URA.RU. Обсуждение зерновой сделки Без России зерновая сделка невозможна, считает Андрей Климов Фото: Сергей Венявский © URA.RU Европейский Союз (ЕС) намерен поднять на саммите G20 тему зерновой сделки и альтернативных решений. Однако решить вопрос без России будет крайне сложно, считает сенатор. «Если имеется в виду какой-то коридор через Черное море, то с высокой долей вероятности успех этой темы возможен только при участии Российской Федерации. Если они думают, например, сделать все через Польшу, то страна итак пытается продлить запрет на продвижение украинских продуктов сельского хозяйства через свою территорию. У них фермеры, мягко говоря, не очень довольны. Есть вариант каким-то хитрым образом через Прибалтику, через их порты. Но для этого как-то с поляками нужно договариваться. Можно еще через Румынию, но это опять-таки Черное море», — подчеркнул он. Научный руководитель Центра этнических и международных исследований отметил, что зерновые коридоры вне участия России могут оказаться и очень логистически дорогими. «Это загадка на самом деле. Если Словакия выберет того президента, на которого ставит вся наша страна, то ее зерновой коридор отпадает. Венгрия не может участвовать в этой афере. Если это какой-то очень дорогой коридор, то это Румыния, через ее порты. Но по договоренности с Турцией это будет проводиться. Или через Польшу, если это будет сильное удорожание стоимости зерна. Главное тут — убрать Россию из числа участников. Но опять же, это будут какие-то договоры с нашей страной. Мы не можем знать, что там будет: зерно или нет. Может быть под его видом будут какие-то поставки. Это щепетильный вопрос, который без согласования с нашей страной реализовать невозможно», — объяснил он. Новость по теме Политолог Супонина анонсировала полный отказ России от зерновой сделки В беседе с URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев добавил, что ЕС таким образом хочем снизить финансирование Украины. «Забота стран ЕС — это украинское зерно. Им нужно что-то придумывать, чтобы Украина имела возможность продавать свое зерно тем странам, которые в нем нуждаются, и получать за это деньги. Чем больше Украина получает, тем больше у нее стимулов для развития сельского хозяйства, и тем меньше нагрузки на Европу в части помощи. Есть заявления Украины об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении портов Одессы и черноморского Южного. То есть с одной стороны есть пути под наблюдением и защитой ВСУ, а с другой — вариант логистики через Румынию, с прохождением грузов частично по суше, частично по морю. Но, я думаю, конкретно мы получим ответы только по итогам саммита», — заметил он. Как скажется отсутствие Путина и Си? «С одной стороны, американцев беспокоит [отсутствие двух крупных лидеров], потому что это понижается статус мероприятия, но с другой — это дает Байдену дополнительные возможности обработать лидеров тех стран, которые колеблются. Больше времени будет на прямые переговоры с Турцией, Индонезией, Индией. У Америки достаточно много инструментов для того, чтобы на них влиять. Это и вопросы торгово-экономических отношений, и кредитования, и военно-технического сотрудничества. На самом деле, мы их увидим [сюрпризы на саммите], потому что, несмотря на всю антиколониальную риторику и прочее, каждый ищет свою выгоду», — не исключил Калачев. При этом сенатор Климов подчеркнул, что отсутствие двух лидеров ведущих государств мира на саммите снизит вероятность серьезных политических решений. «Отсутствие двух конкретных лидеров — это, конечно, заметное явление. Но Лавров с нашей стороны, с китайской премьер Госсовета КНР Ли Цян, поэтому присутствие и России, и Китая есть. Это во многом снижает вероятность каких-то политических светопреставлений. Что тоже немаловажно в наше время», — отметил он. Распад G20 В будущем G20 может стать G7, считает Антон Бредихин Фото: Официальный сайт Президента РФ «Вопрос давно стоит — какое будущее ждет G20. Если у БРИКС мы видим перспективу к развитию: прибавление членов, дальнейшее расширение до охвата более половины населения нашего земного шара, то у G20 наоборот стагнация. Я думаю, что следом за неучастием Путина в данном форуме, возможен и выход нашей страны из организации. Мы должны отдавать предпочтение тем площадкам, которые могут реализовывать наши проекты и наши идеи. БРИКС может это делать, ШОС, а G20 нет. [Количество стран-участников] может сократиться и G20 заменится на G7. А потом это просто будет собрание стран-участников ЕС и США», — не исключил он. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам добавил, что G20 свой апогей развития прошел. «Организация G20 сформирована была как группа стран, имеющих достаточно развитые экономики. Предполагалось, что в кризисные периоды они будут координировать свое усилие, чтобы снимать общее напряжение на мировых рынках, финансовых, торговых. Но усилиями Вашингтона и его сателлитов эта большая двадцатка стала превращаться в странное место, которое очень напоминает мне Совет Европы, где по делу мало, а разных кривляний много. По мере того, как такая базарная политика стала брать вверх над серьезными решениями и серьезными вопросами, конечно же, потенциальная эффективность этой структуры снижалась. Большая двадцатка еще имеет некий потенциал для существования, но мне кажется, что они свой уже апогей прошли. С этой организацией когда-нибудь, наверное, придется попрощаться», — подчеркнул Климов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нью-Дели с 9 по 10 сентября пройдет саммит «большой двадцатки» (G20: Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, Германия, ЕС, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Корея, ЮАР, Япония). URA.RU выяснило, что даст России эта встреча и какова дальнейшая судьба организации, с учетом того, что БРИКС обретает большую значимость. «Мы видим, что G20 в чем-то дублирует БРИКС, но все равно это остаются две разные организации, в том числе, в валютно-финансовом плане. В рамках G20 может быть задан вопрос о единой валюте или взаиморасчетах, конвертации внутри действующих обязательств между участниками, но прийти к какому-то конкретному знаменателю, на мой взгляд, не выйдет. Идет противостояние со стороны Запада. Поэтому тут нужно пока прийти к каким-то региональным договоренностям, хотя бы в рамках одной Евразии. Создать единую валюту. Но тогда вопрос должен быть с юанем. Китай входит в G20 и в БРИКС, как быть с ним?» — задался вопросом в беседе с URA.RU политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин. При этом страны, не поддерживающие решения России, будут блокировать идею о расчетах в национальных валютах, уверен зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. Европейский Союз (ЕС) намерен поднять на саммите G20 тему зерновой сделки и альтернативных решений. Однако решить вопрос без России будет крайне сложно, считает сенатор. «Если имеется в виду какой-то коридор через Черное море, то с высокой долей вероятности успех этой темы возможен только при участии Российской Федерации. Если они думают, например, сделать все через Польшу, то страна итак пытается продлить запрет на продвижение украинских продуктов сельского хозяйства через свою территорию. У них фермеры, мягко говоря, не очень довольны. Есть вариант каким-то хитрым образом через Прибалтику, через их порты. Но для этого как-то с поляками нужно договариваться. Можно еще через Румынию, но это опять-таки Черное море», — подчеркнул он. Научный руководитель Центра этнических и международных исследований отметил, что зерновые коридоры вне участия России могут оказаться и очень логистически дорогими. «Это загадка на самом деле. Если Словакия выберет того президента, на которого ставит вся наша страна, то ее зерновой коридор отпадает. Венгрия не может участвовать в этой афере. Если это какой-то очень дорогой коридор, то это Румыния, через ее порты. Но по договоренности с Турцией это будет проводиться. Или через Польшу, если это будет сильное удорожание стоимости зерна. Главное тут — убрать Россию из числа участников. Но опять же, это будут какие-то договоры с нашей страной. В беседе с URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев добавил, что ЕС таким образом хочем снизить финансирование Украины. «Забота стран ЕС — это украинское зерно. Им нужно что-то придумывать, чтобы Украина имела возможность продавать свое зерно тем странам, которые в нем нуждаются, и получать за это деньги. Чем больше Украина получает, тем больше у нее стимулов для развития сельского хозяйства, и тем меньше нагрузки на Европу в части помощи. Есть заявления Украины об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении портов Одессы и черноморского Южного. То есть с одной стороны есть пути под наблюдением и защитой ВСУ, а с другой — вариант логистики через Румынию, с прохождением грузов частично по суше, частично по морю. Но, я думаю, конкретно мы получим ответы только по итогам саммита», — заметил он. «С одной стороны, американцев беспокоит [отсутствие двух крупных лидеров], потому что это понижается статус мероприятия, но с другой — это дает Байдену дополнительные возможности обработать лидеров тех стран, которые колеблются. Больше времени будет на прямые переговоры с Турцией, Индонезией, Индией. У Америки достаточно много инструментов для того, чтобы на них влиять. Это и вопросы торгово-экономических отношений, и кредитования, и военно-технического сотрудничества. На самом деле, мы их увидим [сюрпризы на саммите], потому что, несмотря на всю антиколониальную риторику и прочее, каждый ищет свою выгоду», — не исключил Калачев. При этом сенатор Климов подчеркнул, что отсутствие двух лидеров ведущих государств мира на саммите снизит вероятность серьезных политических решений. «Вопрос давно стоит — какое будущее ждет G20. Если у БРИКС мы видим перспективу к развитию: прибавление членов, дальнейшее расширение до охвата более половины населения нашего земного шара, то у G20 наоборот стагнация. Я думаю, что следом за неучастием Путина в данном форуме, возможен и выход нашей страны из организации. Мы должны отдавать предпочтение тем площадкам, которые могут реализовывать наши проекты и наши идеи. БРИКС может это делать, ШОС, а G20 нет. [Количество стран-участников] может сократиться и G20 заменится на G7. А потом это просто будет собрание стран-участников ЕС и США», — не исключил он. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам добавил, что G20 свой апогей развития прошел. «Организация G20 сформирована была как группа стран, имеющих достаточно развитые экономики. Предполагалось, что в кризисные периоды они будут координировать свое усилие, чтобы снимать общее напряжение на мировых рынках, финансовых, торговых. Но усилиями Вашингтона и его сателлитов эта большая двадцатка стала превращаться в странное место, которое очень напоминает мне Совет Европы, где по делу мало, а разных кривляний много. По мере того, как такая базарная политика стала брать вверх над серьезными решениями и серьезными вопросами, конечно же, потенциальная эффективность этой структуры снижалась.