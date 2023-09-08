Челябинский школьник погиб из-за испугавшейся лошади

Мальчик запутался в веревках, на которых выводил лошадь
В Бредах (Челябинская область) школьник погиб, запутавшись в веревках, на которых выводил лошадь. Об этом сообщил источник.
«Подросток выводил лошадь. Она испугалась, рванула и потащила мальчика за собой. Запутавшись в веревке, девятиклассник погиб от удушения», — сообщает telegram-канал «Криминальный СЭТ» со ссылкой на источники.
В следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что по факту гибели мальчика начата проверка. Причины смерти ребенка установит экспертиза.
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