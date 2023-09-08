08 сентября 2023

Челябинский школьник погиб из-за испугавшейся лошади

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, лошадь, деревня, жеребенок, лето в деревне
Мальчик запутался в веревках, на которых выводил лошадь Фото:

В Бредах (Челябинская область) школьник погиб, запутавшись в веревках, на которых выводил лошадь. Об этом сообщил источник.

«Подросток выводил лошадь. Она испугалась, рванула и потащила мальчика за собой. Запутавшись в веревке, девятиклассник погиб от удушения», — сообщает telegram-канал «Криминальный СЭТ» со ссылкой на источники.

В следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что по факту гибели мальчика начата проверка. Причины смерти ребенка установит экспертиза.

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В Бредах (Челябинская область) школьник погиб, запутавшись в веревках, на которых выводил лошадь. Об этом сообщил источник. «Подросток выводил лошадь. Она испугалась, рванула и потащила мальчика за собой. Запутавшись в веревке, девятиклассник погиб от удушения», — сообщает telegram-канал «Криминальный СЭТ» со ссылкой на источники. В следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области сообщили, что по факту гибели мальчика начата проверка. Причины смерти ребенка установит экспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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