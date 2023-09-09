В G20 вступит партнер России

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Саммит G20, моди нарендра
Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил принять Африканский союз в G20 Фото:

Африканский союз (состоит из 55 государств) примут в состав G20 в качестве постоянного члена группы. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на первой сессии саммита G20.

«Индия предлагает сделать Африканский союз постоянным членом „Большой двадцатки“, и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20», — цитирует Моди ТАСС.

Reuters ранее публиковал выдержки из проекта итоговой декларации G20. В нем говорилось, что лидеры «двадцатки» приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена организации.

В Санкт-Петербурге 27—28 июля проходил экономический форум «Россия — Африка». По его итогам Россия и страны Африки приняли декларацию о сотрудничестве.

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Африканский союз (состоит из 55 государств) примут в состав G20 в качестве постоянного члена группы. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на первой сессии саммита G20. «Индия предлагает сделать Африканский союз постоянным членом „Большой двадцатки“, и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20», — цитирует Моди ТАСС. Reuters ранее публиковал выдержки из проекта итоговой декларации G20. В нем говорилось, что лидеры «двадцатки» приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена организации. В Санкт-Петербурге 27—28 июля проходил экономический форум «Россия — Африка». По его итогам Россия и страны Африки приняли декларацию о сотрудничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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