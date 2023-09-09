В G20 вступит партнер России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил принять Африканский союз в G20 Фото: Официальный сайт Президента РФ

Африканский союз (состоит из 55 государств) примут в состав G20 в качестве постоянного члена группы. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на первой сессии саммита G20.

«Индия предлагает сделать Африканский союз постоянным членом „Большой двадцатки“, и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20», — цитирует Моди ТАСС.

Reuters ранее публиковал выдержки из проекта итоговой декларации G20. В нем говорилось, что лидеры «двадцатки» приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена организации.

В Санкт-Петербурге 27—28 июля проходил экономический форум «Россия — Африка». По его итогам Россия и страны Африки приняли декларацию о сотрудничестве.