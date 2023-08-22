Тюмень окутал едкий запах гари из-за природного пожара

22 августа 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

На пожар уже выехали сотрудники МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени ощутили сильный запах гари из-за природного пожара около деревни Патрушева. Об этом сообщили в службе 112. «Около деревни Патрушева природный пожар. Из-за ветра запах распространяется по ближайшим районам», — передают сообщение службы 112 издание «72.ру». На пожар уже выехали сотрудники МЧС. Ранее сообщалось, что 17 августа жители Тобольска пожаловались на запах гари и смог. В социальных сетях горожане поделись фото на котором видно сильное задымление.

Жители Тюмени ощутили сильный запах гари из-за природного пожара около деревни Патрушева. Об этом сообщили в службе 112. «Около деревни Патрушева природный пожар. Из-за ветра запах распространяется по ближайшим районам», — передают сообщение службы 112 издание «72.ру». На пожар уже выехали сотрудники МЧС. Ранее сообщалось, что 17 августа жители Тобольска пожаловались на запах гари и смог. В социальных сетях горожане поделись фото на котором видно сильное задымление.