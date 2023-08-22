Тюмень окутал едкий запах гари из-за природного пожара

На пожар уже выехали сотрудники МЧС
Жители Тюмени ощутили сильный запах гари из-за природного пожара около деревни Патрушева. Об этом сообщили в службе 112.
«Около деревни Патрушева природный пожар. Из-за ветра запах распространяется по ближайшим районам», — передают сообщение службы 112 издание «72.ру». На пожар уже выехали сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что 17 августа жители Тобольска пожаловались на запах гари и смог. В социальных сетях горожане поделись фото на котором видно сильное задымление.
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