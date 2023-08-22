Тюмень окутал едкий запах гари из-за природного пожара

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Пожар у Салаирки. Тюмень , смог
На пожар уже выехали сотрудники МЧС Фото:

Жители Тюмени ощутили сильный запах гари из-за природного пожара около деревни Патрушева. Об этом сообщили в службе 112.

«Около деревни Патрушева природный пожар. Из-за ветра запах распространяется по ближайшим районам», — передают сообщение службы 112 издание «72.ру». На пожар уже выехали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что 17 августа жители Тобольска пожаловались на запах гари и смог. В социальных сетях горожане поделись фото на котором видно сильное задымление.

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Жители Тюмени ощутили сильный запах гари из-за природного пожара около деревни Патрушева. Об этом сообщили в службе 112. «Около деревни Патрушева природный пожар. Из-за ветра запах распространяется по ближайшим районам», — передают сообщение службы 112 издание «72.ру». На пожар уже выехали сотрудники МЧС. Ранее сообщалось, что 17 августа жители Тобольска пожаловались на запах гари и смог. В социальных сетях горожане поделись фото на котором видно сильное задымление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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