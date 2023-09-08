08 сентября 2023

В Екатеринбурге пожарный забежал на 52-й этаж, чтобы сделать предложение возлюбленной. Видео

На вертикальном забеге в Екатеринбурге пожарный сделал предложение любимой
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, высоцкий, виды екатеринбрга
Вертикальный забег проходит в БЦ «Высоцкий» Фото:

Во время вертикального забега в Екатеринбурге пожарный сделал предложение руки и сердца своей девушке на 52-м этаже БЦ «Высоцкий». Об этом сообщил «4 канал».

«Мужчина преодолел 1132 ступеньки и финишировал на 52-м этаже на смотровой площадке. Мероприятие прошло в рамках вертикального забега», — сообщили в telegram-канале «4 канал».

Вертикальный забег на небоскреб проходит в Екатеринбурге с 2013 года. Абсолютный рекорд скорости восхождения принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска, его рекордное время составило 4 минуты 42 секунды.

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Во время вертикального забега в Екатеринбурге пожарный сделал предложение руки и сердца своей девушке на 52-м этаже БЦ «Высоцкий». Об этом сообщил «4 канал». «Мужчина преодолел 1132 ступеньки и финишировал на 52-м этаже на смотровой площадке. Мероприятие прошло в рамках вертикального забега», — сообщили в telegram-канале «4 канал». Вертикальный забег на небоскреб проходит в Екатеринбурге с 2013 года. Абсолютный рекорд скорости восхождения принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска, его рекордное время составило 4 минуты 42 секунды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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