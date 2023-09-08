Вертикальный забег проходит в БЦ «Высоцкий»
Во время вертикального забега в Екатеринбурге пожарный сделал предложение руки и сердца своей девушке на 52-м этаже БЦ «Высоцкий». Об этом сообщил «4 канал».
«Мужчина преодолел 1132 ступеньки и финишировал на 52-м этаже на смотровой площадке. Мероприятие прошло в рамках вертикального забега», — сообщили в telegram-канале «4 канал».
Вертикальный забег на небоскреб проходит в Екатеринбурге с 2013 года. Абсолютный рекорд скорости восхождения принадлежит учителю физкультуры из Первоуральска, его рекордное время составило 4 минуты 42 секунды.
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