Новые грибы стали появляться в лесах Курганской области (архивное фото) Фото: Алина Яковлева © URA.RU

В Курганской области грибники начали сообщать о появлении в лесах грибов с красным соком на шляпках. Об этом сообщили в telegram-канале KGN 45.

«В регионе грибники начали находить жутковатые грибы, шляпки которых будто закапали густой кровью. В простонародье такие грибы именуют „дьявольским ежовиком“», — сообщили в telegram-канале.

В энциклопедии такой гриб называется «Гиднеллум Пека». Его особенность состоит в том, что для питания он может использовать как почвенные соки, так и насекомых, которых ловит с помощью жидкости, которая образуется на его шляпке. Несмотря на то, что этот гриб является дальним родственником шампиньонов, он не пригоден к употреблению в пищу из-за обильного содержания красного сока, являющегося опасным ядом.