08 сентября 2023

Курганские грибники начали находить в лесах новые ядовитые грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гигантские грибы
Новые грибы стали появляться в лесах Курганской области (архивное фото) Фото:

В Курганской области грибники начали сообщать о появлении в лесах грибов с красным соком на шляпках. Об этом сообщили в telegram-канале KGN 45.

«В регионе грибники начали находить жутковатые грибы, шляпки которых будто закапали густой кровью. В простонародье такие грибы именуют „дьявольским ежовиком“», — сообщили в telegram-канале.

В энциклопедии такой гриб называется «Гиднеллум Пека». Его особенность состоит в том, что для питания он может использовать как почвенные соки, так и насекомых, которых ловит с помощью жидкости, которая образуется на его шляпке. Несмотря на то, что этот гриб является дальним родственником шампиньонов, он не пригоден к употреблению в пищу из-за обильного содержания красного сока, являющегося опасным ядом.

Грибы содержат в себе ядовитый сок
Грибы содержат в себе ядовитый сок

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В Курганской области грибники начали сообщать о появлении в лесах грибов с красным соком на шляпках. Об этом сообщили в telegram-канале KGN 45. «В регионе грибники начали находить жутковатые грибы, шляпки которых будто закапали густой кровью. В простонародье такие грибы именуют „дьявольским ежовиком“», — сообщили в telegram-канале. В энциклопедии такой гриб называется «Гиднеллум Пека». Его особенность состоит в том, что для питания он может использовать как почвенные соки, так и насекомых, которых ловит с помощью жидкости, которая образуется на его шляпке. Несмотря на то, что этот гриб является дальним родственником шампиньонов, он не пригоден к употреблению в пищу из-за обильного содержания красного сока, являющегося опасным ядом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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