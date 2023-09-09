Кремль прокомментировал слухи о встрече Путина с Ким Чен Ыном

Пескову нечего сказать о возможной встрече Путина с Ким Чен Ыном

09 сентября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Кремль не подтвердил встречу Путина и Ким Чен Ына Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Кремлю нечего сказать о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном, о которой пишут западные СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, нечего сказать [о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее западные СМИ писали о возможной встрече Путина с северокорейским лидером на Дальнем Востоке. В частности, издание Bloomberg со ссылкой на свои источники уточняло, что главы стран якобы могли бы обсуждать поставки оружия Москве. Взамен, по данным журналистов, КНДР могла бы получить зерно, нефть и военные технологии.

Кремлю нечего сказать о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном, о которой пишут западные СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, нечего сказать [о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее западные СМИ писали о возможной встрече Путина с северокорейским лидером на Дальнем Востоке. В частности, издание Bloomberg со ссылкой на свои источники уточняло, что главы стран якобы могли бы обсуждать поставки оружия Москве. Взамен, по данным журналистов, КНДР могла бы получить зерно, нефть и военные технологии.