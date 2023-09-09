Кремль прокомментировал слухи о встрече Путина с Ким Чен Ыном

Кремлю нечего сказать о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном, о которой пишут западные СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, нечего сказать [о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее западные СМИ писали о возможной встрече Путина с северокорейским лидером на Дальнем Востоке. В частности, издание Bloomberg со ссылкой на свои источники уточняло, что главы стран якобы могли бы обсуждать поставки оружия Москве. Взамен, по данным журналистов, КНДР могла бы получить зерно, нефть и военные технологии.
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