Кремль прокомментировал слухи о встрече Путина с Ким Чен Ыном

Пескову нечего сказать о возможной встрече Путина с Ким Чен Ыном
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Кремль не подтвердил встречу Путина и Ким Чен Ына Фото:

Кремлю нечего сказать о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном, о которой пишут западные СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет, нечего сказать [о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее западные СМИ писали о возможной встрече Путина с северокорейским лидером на Дальнем Востоке. В частности, издание Bloomberg со ссылкой на свои источники уточняло, что главы стран якобы могли бы обсуждать поставки оружия Москве. Взамен, по данным журналистов, КНДР могла бы получить зерно, нефть и военные технологии.

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Кремлю нечего сказать о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном, о которой пишут западные СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет, нечего сказать [о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына]», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее западные СМИ писали о возможной встрече Путина с северокорейским лидером на Дальнем Востоке. В частности, издание Bloomberg со ссылкой на свои источники уточняло, что главы стран якобы могли бы обсуждать поставки оружия Москве. Взамен, по данным журналистов, КНДР могла бы получить зерно, нефть и военные технологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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