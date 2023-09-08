Водитель вылетел из автомобиля и погиб в ДТП на челябинской трассе. Фото

09 сентября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Два пострадавших пассажира госпитализированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области водитель Ford Fusion во время дорожно-транспортного происшествия вылетел из автомобиля и погиб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону. «Авария произошла на 16-м километре автодороги Кунашак-Усть-Багоряк. Водитель, женщина 1988 года рождения, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не была пристегнута ремнем безопасности и от опрокидывания вылетела из автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. В салоне автомобиля находились еще два человека — женщина 1987 года рождения и ребенок 2016 года рождения. Они госпитализированы. Telegram-канал Госавтоинспекции Челябинской области, https://t.me/ugibdd74/301 Telegram-канал Госавтоинспекции Челябинской области, https://t.me/ugibdd74/301

В Кунашакском районе Челябинской области водитель Ford Fusion во время дорожно-транспортного происшествия вылетел из автомобиля и погиб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону. «Авария произошла на 16-м километре автодороги Кунашак-Усть-Багоряк. Водитель, женщина 1988 года рождения, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не была пристегнута ремнем безопасности и от опрокидывания вылетела из автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. В салоне автомобиля находились еще два человека — женщина 1987 года рождения и ребенок 2016 года рождения. Они госпитализированы.