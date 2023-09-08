В Кунашакском районе Челябинской области водитель Ford Fusion во время дорожно-транспортного происшествия вылетел из автомобиля и погиб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.
«Авария произошла на 16-м километре автодороги Кунашак-Усть-Багоряк. Водитель, женщина 1988 года рождения, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не была пристегнута ремнем безопасности и от опрокидывания вылетела из автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В салоне автомобиля находились еще два человека — женщина 1987 года рождения и ребенок 2016 года рождения. Они госпитализированы.
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