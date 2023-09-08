08 сентября 2023

Водитель вылетел из автомобиля и погиб в ДТП на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
Два пострадавших пассажира госпитализированы Фото:

В Кунашакском районе Челябинской области водитель Ford Fusion во время дорожно-транспортного происшествия вылетел из автомобиля и погиб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

«Авария произошла на 16-м километре автодороги Кунашак-Усть-Багоряк. Водитель, женщина 1988 года рождения, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не была пристегнута ремнем безопасности и от опрокидывания вылетела из автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В салоне автомобиля находились еще два человека — женщина 1987 года рождения и ребенок 2016 года рождения. Они госпитализированы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунашакском районе Челябинской области водитель Ford Fusion во время дорожно-транспортного происшествия вылетел из автомобиля и погиб. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону. «Авария произошла на 16-м километре автодороги Кунашак-Усть-Багоряк. Водитель, женщина 1988 года рождения, не выбрала безопасную скорость движения и совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Водитель не была пристегнута ремнем безопасности и от опрокидывания вылетела из автомобиля», — сообщается в telegram-канале ведомства. В салоне автомобиля находились еще два человека — женщина 1987 года рождения и ребенок 2016 года рождения. Они госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...