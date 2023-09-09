DPA: страны G20 договорились по вопросу атомного оружия

09 сентября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

DPA сообщило, что применение атомного оружия недопустимо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии В проекте итогового заявления G20 может содержаться пункт о недопустимости применения атомного оружия или подобных угроз. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники. «Применение или угрозы применения атомного оружия недопустимы», — говорится в материале . Отмечается, что проект был предложен Индией, ЮАР, Бразилией и Индонезией. Ранее сообщалось, что дипломаты, принимающие участие в саммите G20, согласовали заявление по Украине. От России на встречу прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.

В проекте итогового заявления G20 может содержаться пункт о недопустимости применения атомного оружия или подобных угроз. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники. «Применение или угрозы применения атомного оружия недопустимы», — говорится в материале. Отмечается, что проект был предложен Индией, ЮАР, Бразилией и Индонезией. Ранее сообщалось, что дипломаты, принимающие участие в саммите G20, согласовали заявление по Украине. От России на встречу прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.