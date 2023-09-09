DPA: страны G20 договорились по вопросу атомного оружия

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DPA сообщило, что применение атомного оружия недопустимо Фото:
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Саммит G20 в Индонезии

В проекте итогового заявления G20 может содержаться пункт о недопустимости применения атомного оружия или подобных угроз. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

«Применение или угрозы применения атомного оружия недопустимы», — говорится в материале. Отмечается, что проект был предложен Индией, ЮАР, Бразилией и Индонезией.

Ранее сообщалось, что дипломаты, принимающие участие в саммите G20, согласовали заявление по Украине. От России на встречу прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.

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В проекте итогового заявления G20 может содержаться пункт о недопустимости применения атомного оружия или подобных угроз. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники. «Применение или угрозы применения атомного оружия недопустимы», — говорится в материале. Отмечается, что проект был предложен Индией, ЮАР, Бразилией и Индонезией. Ранее сообщалось, что дипломаты, принимающие участие в саммите G20, согласовали заявление по Украине. От России на встречу прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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