DPA: страны G20 договорились по вопросу атомного оружия

DPA сообщило, что применение атомного оружия недопустимо
новость из сюжетаСаммит G20 в Индонезии
В проекте итогового заявления G20 может содержаться пункт о недопустимости применения атомного оружия или подобных угроз. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники.
«Применение или угрозы применения атомного оружия недопустимы», — говорится
Ранее сообщалось, что дипломаты, принимающие участие в саммите G20, согласовали заявление по Украине. От России на встречу прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, передает RT.
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