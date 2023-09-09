Bloomberg: на G20 дипломаты согласовали финальное заявление по Украине

Лидеры стран пришли к единому соглашению по Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Саммит G20 в Индонезии

Дипломаты, принимающие участие в саммите G-20, согласовали заявление по Украине. От России на заседание прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, также участие принимают США и Евросоюз.

«Дипломаты „Большой двадцатки“ договорились о том, как описывать конфликт с Россией. Лидерам все еще необходимо подписать согласованные формулировки, которые облегчат препятствия для сообщения от лидеров», — сообщил Bloomberg .

На саммит стран Большой двадцатки, который проходит в Нью-Дели, прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Его поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин не будет обращаться к участникам саммита, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.