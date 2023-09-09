Bloomberg: на G20 дипломаты согласовали финальное заявление по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зубков и Куйвашев Соглашение по развитию рынка газомоторного топлива. Екатеринбург, документы на подпись, красная папка
Лидеры стран пришли к единому соглашению по Украине Фото:
новость из сюжета
Саммит G20 в Индонезии

Дипломаты, принимающие участие в саммите G-20, согласовали заявление по Украине. От России на заседание прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, также участие принимают США и Евросоюз.

«Дипломаты „Большой двадцатки“ договорились о том, как описывать конфликт с Россией. Лидерам все еще необходимо подписать согласованные формулировки, которые облегчат препятствия для сообщения от лидеров», — сообщил Bloomberg.

На саммит стран Большой двадцатки, который проходит в Нью-Дели, прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Его поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин не будет обращаться к участникам саммита, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дипломаты, принимающие участие в саммите G-20, согласовали заявление по Украине. От России на заседание прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, также участие принимают США и Евросоюз. «Дипломаты „Большой двадцатки“ договорились о том, как описывать конфликт с Россией. Лидерам все еще необходимо подписать согласованные формулировки, которые облегчат препятствия для сообщения от лидеров», — сообщил Bloomberg. На саммит стран Большой двадцатки, который проходит в Нью-Дели, прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Его поприветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Президент России Владимир Путин не будет обращаться к участникам саммита, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...