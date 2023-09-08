08 сентября 2023

В одном из районов Кургана обнаружили мертвого мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, полиция, наряд полиции
На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото:

На одной из улиц микрорайона Заозерный в Кургане обнаружили тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник. Информацию подтвердили в пресс-службах УМВД России по Курганской области и регионального СУ СКР.

«Два тела за час: одно рядом с „Домом быта“, другое — между пятиэтажкой и детским садом у седьмой школы. Первому вызывали реанимацию, а второй вроде мертв. У седьмой школы много полиции, поэтому подбежали быстро», — сообщил источник.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что информация о погибшем мужчине зарегистрирована в отделе полиции №4 города Кургана. На месте происшествия работают сотрудники. Как уточнили корреспонденту в Следственном комитете, на место гибели мужчины выехал следователь. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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На одной из улиц микрорайона Заозерный в Кургане обнаружили тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник. Информацию подтвердили в пресс-службах УМВД России по Курганской области и регионального СУ СКР. «Два тела за час: одно рядом с „Домом быта“, другое — между пятиэтажкой и детским садом у седьмой школы. Первому вызывали реанимацию, а второй вроде мертв. У седьмой школы много полиции, поэтому подбежали быстро», — сообщил источник. В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что информация о погибшем мужчине зарегистрирована в отделе полиции №4 города Кургана. На месте происшествия работают сотрудники. Как уточнили корреспонденту в Следственном комитете, на место гибели мужчины выехал следователь. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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