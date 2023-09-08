В одном из районов Кургана обнаружили мертвого мужчину

На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одной из улиц микрорайона Заозерный в Кургане обнаружили тело мужчины. Об этом URA.RU сообщил источник. Информацию подтвердили в пресс-службах УМВД России по Курганской области и регионального СУ СКР.

«Два тела за час: одно рядом с „Домом быта“, другое — между пятиэтажкой и детским садом у седьмой школы. Первому вызывали реанимацию, а второй вроде мертв. У седьмой школы много полиции, поэтому подбежали быстро», — сообщил источник.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области URA.RU сообщили, что информация о погибшем мужчине зарегистрирована в отделе полиции №4 города Кургана. На месте происшествия работают сотрудники. Как уточнили корреспонденту в Следственном комитете, на место гибели мужчины выехал следователь. Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.