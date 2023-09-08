08 сентября 2023
07 сентября 2023

В ЯНАО в костюмированном параде приняли участие более тысячи человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Этнофестиваль Небо и Земля. Тюмень, венок, венки, народный костюм, женщины в венках, сарафан
Жители Лабытнанги с вдохновением подошли к оформлению своих образов (фото из архива) Фото:

В честь 155-летнего юбилея Лабытнанги (ЯНАО) состоялось костюмированное шествие. Городские власти сообщают, что в мероприятии приняли участие больше тысячи человек.

«Праздничное костюмированное шествие в честь 155-летнего юбилея города объединило трудовые коллективы лабытнангцев. 25 колонн, более тысячи человек прошли от улицы Студенческая, по Дзержинского, Школьной к главной городской площади», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Администрация города Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что каждый коллектив с вдохновением подошел к оформлению своих образов. Праздничные мероприятия будут идти на протяжении двух дней.

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В честь 155-летнего юбилея Лабытнанги (ЯНАО) состоялось костюмированное шествие. Городские власти сообщают, что в мероприятии приняли участие больше тысячи человек. «Праздничное костюмированное шествие в честь 155-летнего юбилея города объединило трудовые коллективы лабытнангцев. 25 колонн, более тысячи человек прошли от улицы Студенческая, по Дзержинского, Школьной к главной городской площади», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Администрация города Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что каждый коллектив с вдохновением подошел к оформлению своих образов. Праздничные мероприятия будут идти на протяжении двух дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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