В ЯНАО в костюмированном параде приняли участие более тысячи человек. Видео

09 сентября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Жители Лабытнанги с вдохновением подошли к оформлению своих образов (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В честь 155-летнего юбилея Лабытнанги (ЯНАО) состоялось костюмированное шествие. Городские власти сообщают, что в мероприятии приняли участие больше тысячи человек. «Праздничное костюмированное шествие в честь 155-летнего юбилея города объединило трудовые коллективы лабытнангцев. 25 колонн, более тысячи человек прошли от улицы Студенческая, по Дзержинского, Школьной к главной городской площади», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Администрация города Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что каждый коллектив с вдохновением подошел к оформлению своих образов. Праздничные мероприятия будут идти на протяжении двух дней.

В честь 155-летнего юбилея Лабытнанги (ЯНАО) состоялось костюмированное шествие. Городские власти сообщают, что в мероприятии приняли участие больше тысячи человек. «Праздничное костюмированное шествие в честь 155-летнего юбилея города объединило трудовые коллективы лабытнангцев. 25 колонн, более тысячи человек прошли от улицы Студенческая, по Дзержинского, Школьной к главной городской площади», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Администрация города Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что каждый коллектив с вдохновением подошел к оформлению своих образов. Праздничные мероприятия будут идти на протяжении двух дней.