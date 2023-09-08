В честь 155-летнего юбилея Лабытнанги (ЯНАО) состоялось костюмированное шествие. Городские власти сообщают, что в мероприятии приняли участие больше тысячи человек.
«Праздничное костюмированное шествие в честь 155-летнего юбилея города объединило трудовые коллективы лабытнангцев. 25 колонн, более тысячи человек прошли от улицы Студенческая, по Дзержинского, Школьной к главной городской площади», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Администрация города Лабытнанги» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что каждый коллектив с вдохновением подошел к оформлению своих образов. Праздничные мероприятия будут идти на протяжении двух дней.
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