Зарядку проводили мастера спорта (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Медработники Курганской области приняли участие в мероприятии, которое проводится в рамках национального проекта «Демография», направленного на привлечение людей к ведению здорового образа жизни. Об этом рассказал глава регионального депздрава Алексей Сигидаев.

«Большим коллективом медработников пришли на мероприятие, которое проводится в рамках нацпроекта „Демография“ с целью привлечения внимания жителей региона к ведению здорового образа жизни. Утро субботы началось с коллективной зарядки с чемпионами, которые зарядили нас энергией и настроили на прекрасный день», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проводилось мастером спорта международного класса по легкой атлетике, обладательницей кубка Европы Татьяной Михайловой и мастером спорта России по тяжелой атлетике, победительницей Олимпийских игр Аллой Важениной. «Надеемся, что нашему примеру последуют и другие ведомства и организации», — подчеркнул Сигидаев.