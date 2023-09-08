08 сентября 2023

Глава курганского депздрава Сигидаев принял участие в национальном проекте. Фото

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Бабье лето. Екатеринбург, зарядка, спорт
Зарядку проводили мастера спорта (архивное фото) Фото:

Медработники Курганской области приняли участие в мероприятии, которое проводится в рамках национального проекта «Демография», направленного на привлечение людей к ведению здорового образа жизни. Об этом рассказал глава регионального депздрава Алексей Сигидаев.

«Большим коллективом медработников пришли на мероприятие, которое проводится в рамках нацпроекта „Демография“ с целью привлечения внимания жителей региона к ведению здорового образа жизни. Утро субботы началось с коллективной зарядки с чемпионами, которые зарядили нас энергией и настроили на прекрасный день», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проводилось мастером спорта международного класса по легкой атлетике, обладательницей кубка Европы Татьяной Михайловой и мастером спорта России по тяжелой атлетике, победительницей Олимпийских игр Аллой Важениной. «Надеемся, что нашему примеру последуют и другие ведомства и организации», — подчеркнул Сигидаев.

Зарядка проводилась в рамках нацпроекта
Зарядка проводилась в рамках нацпроекта

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Медработники Курганской области приняли участие в мероприятии, которое проводится в рамках национального проекта «Демография», направленного на привлечение людей к ведению здорового образа жизни. Об этом рассказал глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. «Большим коллективом медработников пришли на мероприятие, которое проводится в рамках нацпроекта „Демография“ с целью привлечения внимания жителей региона к ведению здорового образа жизни. Утро субботы началось с коллективной зарядки с чемпионами, которые зарядили нас энергией и настроили на прекрасный день», — рассказал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие проводилось мастером спорта международного класса по легкой атлетике, обладательницей кубка Европы Татьяной Михайловой и мастером спорта России по тяжелой атлетике, победительницей Олимпийских игр Аллой Важениной. «Надеемся, что нашему примеру последуют и другие ведомства и организации», — подчеркнул Сигидаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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