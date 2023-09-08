Пять человек пострадали при лобовом столкновении двух авто в Челябинске

09 сентября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Пострадавшие доставлены в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске иномарка столкнулась с «Газелью» на улице Чайковского. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили URA.RU в отделении ГИБДД МВД России по Челябинску. «Около 17:40 напротив дома №1 по улице Чайковского произошло столкновение двух автомобилей, двигавшихся во встречном направлении, Toyota и „Газели“. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, а также пассажир „Газели“ госпитализированы», — рассказали в ведомстве. Иномаркой управлял мужчина 1990 года рождения. За рулем «Газели» находился водитель 1975 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Челябинске иномарка столкнулась с «Газелью» на улице Чайковского. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили URA.RU в отделении ГИБДД МВД России по Челябинску. «Около 17:40 напротив дома №1 по улице Чайковского произошло столкновение двух автомобилей, двигавшихся во встречном направлении, Toyota и „Газели“. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, а также пассажир „Газели“ госпитализированы», — рассказали в ведомстве. Иномаркой управлял мужчина 1990 года рождения. За рулем «Газели» находился водитель 1975 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.