08 сентября 2023

Пять человек пострадали при лобовом столкновении двух авто в Челябинске

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Пострадавшие доставлены в больницу Фото:

В Челябинске иномарка столкнулась с «Газелью» на улице Чайковского. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили URA.RU в отделении ГИБДД МВД России по Челябинску.

«Около 17:40 напротив дома №1 по улице Чайковского произошло столкновение двух автомобилей, двигавшихся во встречном направлении, Toyota и „Газели“. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, а также пассажир „Газели“ госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Иномаркой управлял мужчина 1990 года рождения. За рулем «Газели» находился водитель 1975 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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В Челябинске иномарка столкнулась с «Газелью» на улице Чайковского. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили URA.RU в отделении ГИБДД МВД России по Челябинску. «Около 17:40 напротив дома №1 по улице Чайковского произошло столкновение двух автомобилей, двигавшихся во встречном направлении, Toyota и „Газели“. В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, а также пассажир „Газели“ госпитализированы», — рассказали в ведомстве. Иномаркой управлял мужчина 1990 года рождения. За рулем «Газели» находился водитель 1975 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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