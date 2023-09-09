Business Insider заявил о новой проблеме для ВСУ на фронте

BI: нестандартные минные поля РФ стали проблемой для наступления ВСУ

09 сентября 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Минные поля являются проблемой для ВСУ, передает Business Insider Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы начали создавать нестандартные минные поля. Об этом сообщило агентство Business Insider. Авторы статьи отметили, что это стало проблемой для контрнаступления ВСУ. «Россия предприняла шаги по увеличению глубины минных полей до 500 метров, что намного превышает любые возможности для быстрого прорыва», — говорится в статье. Авторы подчеркнули, что нестандартный вид минных полей заключается в их размерах и расположении на земле, из-за чего тактика ВСУ по разминированию теряет свою эффективность. Ранее журнал Forbes сообщил, что оборонительная доктрина российских сил с применением большого количества мин сорвала планы украинского командования, передает RT. Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ВСУ забрасывают российские минные поля живыми людьми, чтобы не тратить время на обучение саперов.

Российские силы начали создавать нестандартные минные поля. Об этом сообщило агентство Business Insider. Авторы статьи отметили, что это стало проблемой для контрнаступления ВСУ. «Россия предприняла шаги по увеличению глубины минных полей до 500 метров, что намного превышает любые возможности для быстрого прорыва», — говорится в статье. Авторы подчеркнули, что нестандартный вид минных полей заключается в их размерах и расположении на земле, из-за чего тактика ВСУ по разминированию теряет свою эффективность. Ранее журнал Forbes сообщил, что оборонительная доктрина российских сил с применением большого количества мин сорвала планы украинского командования, передает RT. Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ВСУ забрасывают российские минные поля живыми людьми, чтобы не тратить время на обучение саперов.