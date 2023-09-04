Герой РФ рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми, чтобы не обучать саперов

Герой РФ Сайфуллин: Украина использует «живое разминирование», закидывая минные поля трупами

05 сентября 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

ВС Украины закидывают минные поля трупами, рассказал Герой России Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины «забрасывают» российские минные поля живыми людьми, чтобы не тратить время на обучение саперов. Об этом рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Он назвал этот способ борьбы с минами тактикой «живого разминирования» ВСУ. «Противник кидает все больше и больше [людей]. Чтобы подготовить сапера, изучить столько вариантов и видов мин, нужен приличный промежуток времени. Вот они просто закидывают наши минные поля трупами — „живое разминирование“, когда людей разрывает просто на части. Они не жалеют», — рассказал Сайфуллин в интервью РИА Новости. По его словам, украинская армия несет большие потери из-за того, что ВС РФ вовремя обнаруживают бойцов противника. Ранее офицер ВСУ в числе проблем, мешающих контрнаступлению, назвал большое количество российских мин. Американская газета The New York Times, ссылаясь на слова украинских морских пехотинцев, сообщила, что ВС РФ используют новую тактику, поджигая минные поля.

Вооруженные силы Украины «забрасывают» российские минные поля живыми людьми, чтобы не тратить время на обучение саперов. Об этом рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Он назвал этот способ борьбы с минами тактикой «живого разминирования» ВСУ. «Противник кидает все больше и больше [людей]. Чтобы подготовить сапера, изучить столько вариантов и видов мин, нужен приличный промежуток времени. Вот они просто закидывают наши минные поля трупами — „живое разминирование“, когда людей разрывает просто на части. Они не жалеют», — рассказал Сайфуллин в интервью РИА Новости. По его словам, украинская армия несет большие потери из-за того, что ВС РФ вовремя обнаруживают бойцов противника. Ранее офицер ВСУ в числе проблем, мешающих контрнаступлению, назвал большое количество российских мин. Американская газета The New York Times, ссылаясь на слова украинских морских пехотинцев, сообщила, что ВС РФ используют новую тактику, поджигая минные поля.