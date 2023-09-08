СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Пермском крае

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадали пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Перми в Березники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Следственными органами по факту ДТП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“). Двоим из пассажиров оказана медицинская помощь. Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, который оказывает услугу по перевозке пассажиров», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
ДТП с автобусом произошло в Березниковском городском округе 9 сентября. В результате происшествия пострадали пенсионерка и шестилетний ребенок.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.