СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Пермском крае

09 сентября 2023 в 20:32 Размер текста - 17 +

Следственный комитет проводит проверку Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадали пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Перми в Березники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Следственными органами по факту ДТП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“). Двоим из пассажиров оказана медицинская помощь. Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, который оказывает услугу по перевозке пассажиров», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. ДТП с автобусом произошло в Березниковском городском округе 9 сентября. В результате происшествия пострадали пенсионерка и шестилетний ребенок.

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадали пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Перми в Березники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Следственными органами по факту ДТП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“). Двоим из пассажиров оказана медицинская помощь. Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, который оказывает услугу по перевозке пассажиров», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. ДТП с автобусом произошло в Березниковском городском округе 9 сентября. В результате происшествия пострадали пенсионерка и шестилетний ребенок.