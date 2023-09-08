08 сентября 2023

СК возбудил уголовное дело из-за ДТП с автобусом в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, скр
Следственный комитет проводит проверку Фото:

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадали пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Перми в Березники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Следственными органами по факту ДТП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“). Двоим из пассажиров оказана медицинская помощь. Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, который оказывает услугу по перевозке пассажиров», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ДТП с автобусом произошло в Березниковском городском округе 9 сентября. В результате происшествия пострадали пенсионерка и шестилетний ребенок.

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В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадали пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Перми в Березники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Следственными органами по факту ДТП возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“). Двоим из пассажиров оказана медицинская помощь. Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, который оказывает услугу по перевозке пассажиров», — сообщили на сайте ведомства. На данный момент следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. ДТП с автобусом произошло в Березниковском городском округе 9 сентября. В результате происшествия пострадали пенсионерка и шестилетний ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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