На саммите G20 приняли итоговую декларацию: главное из документа

Лидеры G20 выступили против применения ядерного оружия

09 сентября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Следующий саммит G20 состоится в Бразилии в 2024 году Фото: New Delhi/AP На саммите G20 в Нью-Дели приняли итоговую декларацию. Лидеры стран выступили против применения ядерного оружия, а также за возобновление зерновой сделки. URA.RU приводит главные тезисы из документа. Зерновая сделка Лидеры стран G20 призывают к выполнению условий зерновой сделки, в том числе к обеспечению поставок продукции из России и Украины. Выполнение черноморской инициативы необходимо для Африки. «Мы высоко ценим усилия Турции и стамбульские соглашения при посредничестве ООН <…> и призываем к их полной, своевременной и эффективной реализации для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины», — говорится в документе. Конфликт на Украине Во время обсуждения конфликта на Украине у стран G20 были разные мнения и оценки происходящего. «Мы обратили особое внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия конфликта на Украине <…> Были разные взгляды и оценки ситуации», — говорится в документе.

В G20 подчеркнули большое значение мирного разрешения конфликтов. «Мирное разрешение конфликтов и усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение», — отмечается в декларации.

Страны G20 отметили, что саммит не является площадкой для геополитических вопросов. «G20 не является платформой для решения геополитических проблем, мы признаем, что эти проблемы могут иметь серьезные последствия для мировой экономики», — подчеркивается в документе.

Лидеры G20 обратились ко всем государствам с просьбой соблюдать принципы международного права. «Мы призываем все страны придерживаться принципов международного права, включая территориальную целостность и суверенитет», — говорится в декларации.

Страны G20 также выступили против применения атомного оружия. «В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений <…>, применения или угрозы применения ядерного оружия», — говорится в документе. Расширение G20 Вступление африканского союза в G20 поможет решить глобальные проблемы современности. Развивающиеся государства должны быть лучше представлены в международных финансовых и экономических институтах.

Следующий саммит G20 состоится в Бразилии в 2024 году. В 2025 году он пройдет в ЮАР, в 2026 — в США.

На саммите G20 в Нью-Дели приняли итоговую декларацию. Лидеры стран выступили против применения ядерного оружия, а также за возобновление зерновой сделки. URA.RU приводит главные тезисы из документа. Лидеры стран G20 призывают к выполнению условий зерновой сделки, в том числе к обеспечению поставок продукции из России и Украины. Выполнение черноморской инициативы необходимо для Африки. «Мы высоко ценим усилия Турции и стамбульские соглашения при посредничестве ООН <…> и призываем к их полной, своевременной и эффективной реализации для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и Украины», — говорится в документе.