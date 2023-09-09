СК возбудил уголовное дело на врачей, сломавших челюсть свердловчанке

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Женщина за помощью обращалась к главе СК РФ Фото:

Следователи возбудили уголовное дело против врачей, которые сломали челюсть 85-летней свердловчанке во время удаления зуба мудрости. Об этом сообщила адвокат пострадавшей.

«Семье 1 сентября пришло письмо от СК. Силовики завели дело против врачей за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности», — пишет Е1.RU, ссылаясь на адвоката. Родные пострадавшей обращались за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

В середине мая женщина обратилась в клинику. Там ей вырвали зуб мудрости. Однако операция прошла неудачно, врачи сломали челюсть пенсионерке. Тогда следователи организовали проверку.

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Следователи возбудили уголовное дело против врачей, которые сломали челюсть 85-летней свердловчанке во время удаления зуба мудрости. Об этом сообщила адвокат пострадавшей. «Семье 1 сентября пришло письмо от СК. Силовики завели дело против врачей за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности», — пишет Е1.RU, ссылаясь на адвоката. Родные пострадавшей обращались за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались. В середине мая женщина обратилась в клинику. Там ей вырвали зуб мудрости. Однако операция прошла неудачно, врачи сломали челюсть пенсионерке. Тогда следователи организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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