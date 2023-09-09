СК возбудил уголовное дело на врачей, сломавших челюсть свердловчанке

Женщина за помощью обращалась к главе СК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело против врачей, которые сломали челюсть 85-летней свердловчанке во время удаления зуба мудрости. Об этом сообщила адвокат пострадавшей.

«Семье 1 сентября пришло письмо от СК. Силовики завели дело против врачей за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности», — пишет Е1.RU, ссылаясь на адвоката. Родные пострадавшей обращались за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

В середине мая женщина обратилась в клинику. Там ей вырвали зуб мудрости. Однако операция прошла неудачно, врачи сломали челюсть пенсионерке. Тогда следователи организовали проверку.