Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения Фото:

Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения. Об этом сообщили журналисты.

«Король Марокко объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения», — передает телеканал Al-Arabiya. Он поручил оказать помощь всем, кто лишился крова, а также велел ускорить ход поисково-спасательных работ.

Ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла в Марокко в ночь на 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с произошедшим в стране. Число погибших выросло до 1037 человек.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения. Об этом сообщили журналисты. «Король Марокко объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения», — передает телеканал Al-Arabiya. Он поручил оказать помощь всем, кто лишился крова, а также велел ускорить ход поисково-спасательных работ. Ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла в Марокко в ночь на 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с произошедшим в стране. Число погибших выросло до 1037 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...