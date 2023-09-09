Король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения

09 сентября 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения. Об этом сообщили журналисты. «Король Марокко объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения», — передает телеканал Al-Arabiya. Он поручил оказать помощь всем, кто лишился крова, а также велел ускорить ход поисково-спасательных работ. Ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла в Марокко в ночь на 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с произошедшим в стране. Число погибших выросло до 1037 человек.

Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения. Об этом сообщили журналисты. «Король Марокко объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения», — передает телеканал Al-Arabiya. Он поручил оказать помощь всем, кто лишился крова, а также велел ускорить ход поисково-спасательных работ. Ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла в Марокко в ночь на 9 сентября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с произошедшим в стране. Число погибших выросло до 1037 человек.