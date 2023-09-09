Наблюдатели сообщили о 143 проблемах на избирательных участках в России

09 сентября 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Во время второго дня ЕДГ было зафиксировано 143 нарушения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 По результатам второго дня голосования в российских регионах было зафиксировано 143 нарушения на избирательных участках. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. «Операторы волонтерского колл-центра ситуационного центра по наблюдению за выборами осуществили 10,6 тысяч коммуникаций с членами мобильных групп по наблюдению за голосованием в регионах России. На данный момент [9 сентября] наблюдатели сообщили о 143 отклонениях от золотого стандарта (перечня правил по организации голосования — прим. URA.RU)», — передают слова Булгаковой журналисты ТАСС. По словам председателя комиссии, в результате обработки сообщений о возможных нарушениях 78 не подтвердились, 16 — подтвердились, 11 из них были устранены. Сейчас 49 сообщений находятся в работе. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. В ЦИК подчеркнули, что избирательный процесс протекает спокойно, но все-таки присутствуют нарушения. Во время голосования сообщали о попытках взлома сервера, который представляет СМС-оповещение, а также была информация об аннулировании итогов массового голосования.

По результатам второго дня голосования в российских регионах было зафиксировано 143 нарушения на избирательных участках. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. «Операторы волонтерского колл-центра ситуационного центра по наблюдению за выборами осуществили 10,6 тысяч коммуникаций с членами мобильных групп по наблюдению за голосованием в регионах России. На данный момент [9 сентября] наблюдатели сообщили о 143 отклонениях от золотого стандарта (перечня правил по организации голосования — прим. URA.RU)», — передают слова Булгаковой журналисты ТАСС. По словам председателя комиссии, в результате обработки сообщений о возможных нарушениях 78 не подтвердились, 16 — подтвердились, 11 из них были устранены. Сейчас 49 сообщений находятся в работе. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. В ЦИК подчеркнули, что избирательный процесс протекает спокойно, но все-таки присутствуют нарушения. Во время голосования сообщали о попытках взлома сервера, который представляет СМС-оповещение, а также была информация об аннулировании итогов массового голосования.