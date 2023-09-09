На выборах мэра Москвы оштрафовали избирательницу

10 сентября 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Женщине дали доступ для голосования через электронный терминал, но в последний момент она передумала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В столице РФ на выборах мэра оштрафовали избирательницу, которая выдернула из розетки терминал электронного голосования. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. «Мы внимательно посмотрели видео с камер, на которых видно, что избиратель повела себя крайне некорректно и выдернула из розетки терминал электронного голосования, за что и была оштрафована сотрудником полиции. Ее поступок — это хулиганство», — пояснил глава группы разбора Алексей Кошель, передает telegram-канал общественного штаба. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. В ЦИК отмечали, что ситуация на участках спокойная, но нарушения присутствуют. Ранее появлялась информация о попытках взлома сервера, который отвечает за СМС-оповещение, также сообщалось об аннулировании итогов массового голосования.

В столице РФ на выборах мэра оштрафовали избирательницу, которая выдернула из розетки терминал электронного голосования. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. «Мы внимательно посмотрели видео с камер, на которых видно, что избиратель повела себя крайне некорректно и выдернула из розетки терминал электронного голосования, за что и была оштрафована сотрудником полиции. Ее поступок — это хулиганство», — пояснил глава группы разбора Алексей Кошель, передает telegram-канал общественного штаба. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. В ЦИК отмечали, что ситуация на участках спокойная, но нарушения присутствуют. Ранее появлялась информация о попытках взлома сервера, который отвечает за СМС-оповещение, также сообщалось об аннулировании итогов массового голосования.