09 сентября 2023

На выборах мэра Москвы оштрафовали избирательницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
Женщине дали доступ для голосования через электронный терминал, но в последний момент она передумала Фото:

В столице РФ на выборах мэра оштрафовали избирательницу, которая выдернула из розетки терминал электронного голосования. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

«Мы внимательно посмотрели видео с камер, на которых видно, что избиратель повела себя крайне некорректно и выдернула из розетки терминал электронного голосования, за что и была оштрафована сотрудником полиции. Ее поступок — это хулиганство», — пояснил глава группы разбора Алексей Кошель, передает telegram-канал общественного штаба.

С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. В ЦИК отмечали, что ситуация на участках спокойная, но нарушения присутствуют. Ранее появлялась информация о попытках взлома сервера, который отвечает за СМС-оповещение, также сообщалось об аннулировании итогов массового голосования.

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В столице РФ на выборах мэра оштрафовали избирательницу, которая выдернула из розетки терминал электронного голосования. Об этом рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. «Мы внимательно посмотрели видео с камер, на которых видно, что избиратель повела себя крайне некорректно и выдернула из розетки терминал электронного голосования, за что и была оштрафована сотрудником полиции. Ее поступок — это хулиганство», — пояснил глава группы разбора Алексей Кошель, передает telegram-канал общественного штаба. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний. В ЦИК отмечали, что ситуация на участках спокойная, но нарушения присутствуют. Ранее появлялась информация о попытках взлома сервера, который отвечает за СМС-оповещение, также сообщалось об аннулировании итогов массового голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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