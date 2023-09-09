09 сентября 2023

На Кубани двухлетний ребенок погиб в ДТП с грузовиком

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В ДТП также пострадала мама ребенка (архивное фото) Фото:

Двухлетний мальчик погиб в ДТП с участием грузовика DAF на трассе Краснодар-Верхнебаканский на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон, который поворачивал налево. От удара машину отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio. В ДТП погиб двухлетний мальчик», — рассказали силовики в Telegram.

Ребенок находился в фургоне, которым управляла его 28-летняя мать. Она получила различные травмы. За рулем грузовика был 36-летний мужчина. Авария произошла вечером 9 сентября возле станицы Холмской. Силовики организовали проверку по факту ДТП.

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Двухлетний мальчик погиб в ДТП с участием грузовика DAF на трассе Краснодар-Верхнебаканский на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон, который поворачивал налево. От удара машину отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio. В ДТП погиб двухлетний мальчик», — рассказали силовики в Telegram. Ребенок находился в фургоне, которым управляла его 28-летняя мать. Она получила различные травмы. За рулем грузовика был 36-летний мужчина. Авария произошла вечером 9 сентября возле станицы Холмской. Силовики организовали проверку по факту ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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