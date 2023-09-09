На Кубани двухлетний ребенок погиб в ДТП с грузовиком

10 сентября 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

В ДТП также пострадала мама ребенка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двухлетний мальчик погиб в ДТП с участием грузовика DAF на трассе Краснодар-Верхнебаканский на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон, который поворачивал налево. От удара машину отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio. В ДТП погиб двухлетний мальчик», — рассказали силовики в Telegram. Ребенок находился в фургоне, которым управляла его 28-летняя мать. Она получила различные травмы. За рулем грузовика был 36-летний мужчина. Авария произошла вечером 9 сентября возле станицы Холмской. Силовики организовали проверку по факту ДТП.

Двухлетний мальчик погиб в ДТП с участием грузовика DAF на трассе Краснодар-Верхнебаканский на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фургон, который поворачивал налево. От удара машину отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Kia Rio. В ДТП погиб двухлетний мальчик», — рассказали силовики в Telegram. Ребенок находился в фургоне, которым управляла его 28-летняя мать. Она получила различные травмы. За рулем грузовика был 36-летний мужчина. Авария произошла вечером 9 сентября возле станицы Холмской. Силовики организовали проверку по факту ДТП.