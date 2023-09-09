09 сентября 2023

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2 тысячи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, подстанция, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, подстанция скорой медицинской помощи, скорая помошь
Пострадало 2 059 человек Фото:

Количество жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек. Об этом сообщили в МВД Королевства.

«Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2 012 человек», — приводит данные ведомства телеканал Al-Arabiya. Отмечается, что еще 2 059 человек пострадали.

В ночь на 9 сентября произошло мощное землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 балла. Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю страны в связи с гибелью сотен людей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек. Об этом сообщили в МВД Королевства. «Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2 012 человек», — приводит данные ведомства телеканал Al-Arabiya. Отмечается, что еще 2 059 человек пострадали. В ночь на 9 сентября произошло мощное землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 балла. Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю страны в связи с гибелью сотен людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...