Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2 тысячи

Пострадало 2 059 человек
Количество жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек. Об этом сообщили в МВД Королевства.
«Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2 012 человек», — приводит данные ведомства телеканал Al-Arabiya. Отмечается, что еще 2 059 человек пострадали.
В ночь на 9 сентября произошло мощное землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 балла. Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан объявил в стране трехдневный траур. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю страны в связи с гибелью сотен людей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.