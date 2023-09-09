На Украине появится военный омбудсмен

В правительстве Украины хотят учредить новую должность военного омбудсмена. Об этом завил действующий министр обороны страны Рустем Умеров.
«Мы сосредоточимся на наших людях. Именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность под названием „военный омбудсмен“, который будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов», — пояснил Рустем Умеров, передает издание «Украинская правда».
Умерова назначили на пост главы министерства 6 сентября. Следом высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить против него уголовное дело за превышение полномочий и сокрытие фактов хищения госимущества. Российский политолог Александр Асафов, комментируя новое назначение, отметил, что коррумпированность является характерной чертой действующей власти.
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