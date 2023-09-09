В Копейске (Челябинская область) в ночь на 10 сентября с затопленной после дождя площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил глава города Андрей Фалейчик.
«Техника работала на площади всю ночь. И будет работать в течение дня. На данный момент откачали около 1500 кубометров [воды]», — написал глава Копейска Андрей Фалейчик на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. В Копейске вновь сильно затопило улицы. На детских площадках образовались огромные лужи, на некоторых дорогах машины уходили под воду.
Проливной дождь также затопил улицы Челябинска, который в субботу праздновал День города. Из-за непогоды в центре областной столицы образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы.
В Копейске после дождя затопило дороги
Фото с официальной страницы главы Копейского городского округа Андрея Фалейчика в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/id7829289?w=wall7829289_1180)
Воду откачивали с дорог всю ночь
Фото с официальной страницы главы Копейского городского округа Андрея Фалейчика в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/id7829289?w=wall7829289_1180)
В Копейске (Челябинская область) в ночь на 10 сентября с затопленной после дождя площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил глава города Андрей Фалейчик. «Техника работала на площади всю ночь. И будет работать в течение дня. На данный момент откачали около 1500 кубометров [воды]», — написал глава Копейска Андрей Фалейчик на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. В Копейске вновь сильно затопило улицы. На детских площадках образовались огромные лужи, на некоторых дорогах машины уходили под воду. Проливной дождь также затопил улицы Челябинска, который в субботу праздновал День города. Из-за непогоды в центре областной столицы образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы.