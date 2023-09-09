С затопленной площади Копейска за ночь откачали 1,5 тысячи кубометров воды. Фото

10 сентября 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

В Копейске всю ночь откачивали воду с площади Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) в ночь на 10 сентября с затопленной после дождя площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил глава города Андрей Фалейчик. «Техника работала на площади всю ночь. И будет работать в течение дня. На данный момент откачали около 1500 кубометров [воды]», — написал глава Копейска Андрей Фалейчик на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. В Копейске вновь сильно затопило улицы. На детских площадках образовались огромные лужи, на некоторых дорогах машины уходили под воду. Проливной дождь также затопил улицы Челябинска, который в субботу праздновал День города. Из-за непогоды в центре областной столицы образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы. В Копейске после дождя затопило дороги Фото с официальной страницы главы Копейского городского округа Андрея Фалейчика в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/id7829289?w=wall7829289_1180) Воду откачивали с дорог всю ночь Фото с официальной страницы главы Копейского городского округа Андрея Фалейчика в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/id7829289?w=wall7829289_1180)

В Копейске (Челябинская область) в ночь на 10 сентября с затопленной после дождя площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил глава города Андрей Фалейчик. «Техника работала на площади всю ночь. И будет работать в течение дня. На данный момент откачали около 1500 кубометров [воды]», — написал глава Копейска Андрей Фалейчик на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. В Копейске вновь сильно затопило улицы. На детских площадках образовались огромные лужи, на некоторых дорогах машины уходили под воду. Проливной дождь также затопил улицы Челябинска, который в субботу праздновал День города. Из-за непогоды в центре областной столицы образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы.