09 сентября 2023
08 сентября 2023

С затопленной площади Копейска за ночь откачали 1,5 тысячи кубометров воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Копейск Челябинск, стела копейск
В Копейске всю ночь откачивали воду с площади Фото:

В Копейске (Челябинская область) в ночь на 10 сентября с затопленной после дождя площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил глава города Андрей Фалейчик.

«Техника работала на площади всю ночь. И будет работать в течение дня. На данный момент откачали около 1500 кубометров [воды]», — написал глава Копейска Андрей Фалейчик на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. В Копейске вновь сильно затопило улицы. На детских площадках образовались огромные лужи, на некоторых дорогах машины уходили под воду.

Проливной дождь также затопил улицы Челябинска, который в субботу праздновал День города. Из-за непогоды в центре областной столицы образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы.

В Копейске после дождя затопило дороги
В Копейске после дождя затопило дороги
Воду откачивали с дорог всю ночь
Воду откачивали с дорог всю ночь

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В Копейске (Челябинская область) в ночь на 10 сентября с затопленной после дождя площади Трудовой славы откачали 1,5 тысячи кубометров воды. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил глава города Андрей Фалейчик. «Техника работала на площади всю ночь. И будет работать в течение дня. На данный момент откачали около 1500 кубометров [воды]», — написал глава Копейска Андрей Фалейчик на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Накануне, 9 сентября, в Челябинске и городе-спутнике Копейске весь день шел дождь. В Копейске вновь сильно затопило улицы. На детских площадках образовались огромные лужи, на некоторых дорогах машины уходили под воду. Проливной дождь также затопил улицы Челябинска, который в субботу праздновал День города. Из-за непогоды в центре областной столицы образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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