Попытки Олафа Шольца отвесить России «пощечину» на саммите G20 провалились, пишет Zeit Фото: Bundesregierung\Kugler

Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели разрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощечину» России. Об этом пишет газета Zeit. В издании напомнили, что год назад на саммите в Бали была принята декларация, осуждающая спецоперацию на Украине, что было воспринято на Западе как «оплеуха» Москве, которая якобы отправила РФ в изоляцию.

«В итоговой декларации саммита нет осуждения России, не было упоминания и о „пощечине“», — говорится в материале газеты. Автор статьи отмечает, что спустя год после событий на Бали стало ясно, что момент не был решающим и не привел к ясности в украинском конфликте.

Год назад на саммите G20 в Бали была принята декларация, осуждающая спецоперацию на Украине, вопреки воздержанию от голосования Китая, Индии и ЮАР в Генеральной Ассамблее ООН. Принятие этой декларации было расценено Западом как изоляция России. После этого возникли разговоры о «звучной пощечине» Москве, заключили в газете.

На саммите G20 в Нью-Дели была принята итоговая декларация, в которой лидеры стран выступили против использования ядерного оружия и поддержали возобновление зерновой сделки. URA.RU приводило основные тезисы из этого документа. Представитель МИД Украины Олег Николенко высказал разочарование декларацией G20 относительно украинского конфликта, сказав, что у «двадцатки» нет оснований для гордости. Он выразил благодарность партнерам, которые старались включить сильные формулировки в текст декларации, но отметил, что это не было достаточно, передает RT.