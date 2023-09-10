Zeit: Шольц не смог отвесить пощечину России на G20

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Попытки Олафа Шольца отвесить России «пощечину» на саммите G20 провалились, пишет Zeit Фото:

Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели разрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощечину» России. Об этом пишет газета Zeit. В издании напомнили, что год назад на саммите в Бали была принята декларация, осуждающая спецоперацию на Украине, что было воспринято на Западе как «оплеуха» Москве, которая якобы отправила РФ в изоляцию.

«В итоговой декларации саммита нет осуждения России, не было упоминания и о „пощечине“», — говорится в материале газеты. Автор статьи отмечает, что спустя год после событий на Бали стало ясно, что момент не был решающим и не привел к ясности в украинском конфликте.

Год назад на саммите G20 в Бали была принята декларация, осуждающая спецоперацию на Украине, вопреки воздержанию от голосования Китая, Индии и ЮАР в Генеральной Ассамблее ООН. Принятие этой декларации было расценено Западом как изоляция России. После этого возникли разговоры о «звучной пощечине» Москве, заключили в газете.

На саммите G20 в Нью-Дели была принята итоговая декларация, в которой лидеры стран выступили против использования ядерного оружия и поддержали возобновление зерновой сделки. URA.RU приводило основные тезисы из этого документа. Представитель МИД Украины Олег Николенко высказал разочарование декларацией G20 относительно украинского конфликта, сказав, что у «двадцатки» нет оснований для гордости. Он выразил благодарность партнерам, которые старались включить сильные формулировки в текст декларации, но отметил, что это не было достаточно, передает RT.

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Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели разрушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца «отвесить пощечину» России. Об этом пишет газета Zeit. В издании напомнили, что год назад на саммите в Бали была принята декларация, осуждающая спецоперацию на Украине, что было воспринято на Западе как «оплеуха» Москве, которая якобы отправила РФ в изоляцию. «В итоговой декларации саммита нет осуждения России, не было упоминания и о „пощечине“», — говорится в материале газеты. Автор статьи отмечает, что спустя год после событий на Бали стало ясно, что момент не был решающим и не привел к ясности в украинском конфликте. Год назад на саммите G20 в Бали была принята декларация, осуждающая спецоперацию на Украине, вопреки воздержанию от голосования Китая, Индии и ЮАР в Генеральной Ассамблее ООН. Принятие этой декларации было расценено Западом как изоляция России. После этого возникли разговоры о «звучной пощечине» Москве, заключили в газете. На саммите G20 в Нью-Дели была принята итоговая декларация, в которой лидеры стран выступили против использования ядерного оружия и поддержали возобновление зерновой сделки. URA.RU приводило основные тезисы из этого документа. Представитель МИД Украины Олег Николенко высказал разочарование декларацией G20 относительно украинского конфликта, сказав, что у «двадцатки» нет оснований для гордости. Он выразил благодарность партнерам, которые старались включить сильные формулировки в текст декларации, но отметил, что это не было достаточно, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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