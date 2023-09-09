Председатель избиркома ЯНАО Гиберт подвел итоги досрочного голосования

Более 18 000 избирателей в ЯНАО проголосовали на выборах тюменского губернатора досрочно
новость из сюжетаВыборы-2023
Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подвел итоги досрочного голосования. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.
«Вчера завершилось голосование в отдаленных труднодоступных местностях. Проголосовало более 18 000 избирателей», — сообщил Гиберт. Из них 7 941 — кочевники, 10 350 — работники ТЭК.
Ранее URA.RU сообщало, что сегодня, с 8:00 утра в ЯНАО работают избирательные участки, на которых жители региона могут проголосовать за губернатора Тюменской области. Голосование продлится до 20:00.
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