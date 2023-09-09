Председатель избиркома ЯНАО Гиберт подвел итоги досрочного голосования

10 сентября 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

Более 18 000 избирателей в ЯНАО проголосовали на выборах тюменского губернатора досрочно Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подвел итоги досрочного голосования. Об этом он сообщил на встрече с журналистами. «Вчера завершилось голосование в отдаленных труднодоступных местностях. Проголосовало более 18 000 избирателей», — сообщил Гиберт. Из них 7 941 — кочевники, 10 350 — работники ТЭК. Ранее URA.RU сообщало, что сегодня, с 8:00 утра в ЯНАО работают избирательные участки, на которых жители региона могут проголосовать за губернатора Тюменской области. Голосование продлится до 20:00.

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подвел итоги досрочного голосования. Об этом он сообщил на встрече с журналистами. «Вчера завершилось голосование в отдаленных труднодоступных местностях. Проголосовало более 18 000 избирателей», — сообщил Гиберт. Из них 7 941 — кочевники, 10 350 — работники ТЭК. Ранее URA.RU сообщало, что сегодня, с 8:00 утра в ЯНАО работают избирательные участки, на которых жители региона могут проголосовать за губернатора Тюменской области. Голосование продлится до 20:00.