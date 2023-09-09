09 сентября 2023
08 сентября 2023

Председатель избиркома ЯНАО Гиберт подвел итоги досрочного голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение избиркомов ХМАО, ЯНАО и Тюменской области по выборам губернатора ТО. Тюмень, гиберт андрей
Более 18 000 избирателей в ЯНАО проголосовали на выборах тюменского губернатора досрочно Фото:
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Выборы-2023

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подвел итоги досрочного голосования. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.

«Вчера завершилось голосование в отдаленных труднодоступных местностях. Проголосовало более 18 000 избирателей», — сообщил Гиберт. Из них 7 941 — кочевники, 10 350 — работники ТЭК.

Ранее URA.RU сообщало, что сегодня, с 8:00 утра в ЯНАО работают избирательные участки, на которых жители региона могут проголосовать за губернатора Тюменской области. Голосование продлится до 20:00.

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Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт подвел итоги досрочного голосования. Об этом он сообщил на встрече с журналистами. «Вчера завершилось голосование в отдаленных труднодоступных местностях. Проголосовало более 18 000 избирателей», — сообщил Гиберт. Из них 7 941 — кочевники, 10 350 — работники ТЭК. Ранее URA.RU сообщало, что сегодня, с 8:00 утра в ЯНАО работают избирательные участки, на которых жители региона могут проголосовать за губернатора Тюменской области. Голосование продлится до 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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