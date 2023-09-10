Жители ЯНАО выберут губернатора Тюменской области

В ЯНАО открылись избирательные участки, на которых ямальцы смогут проголосовать за нового губернатора Тюменской области. Об этом сообщается на сайте областного избиркома.
Ожидается, что в ЯНАО проголосуют более 350 тысяч избирателей — столько внесено в избирательные списки. Голосование будет длиться с 8:00 утра до 20:00 вечера.
Ранее URA.RU сообщало, что 10 сентября на Ямале, Югре и в Тюменской области пройдут выборы тюменского губернатора. Кандидатами на должность главы области стали действующий губернатор, представляющий партию «Единая Россия» Александр Моор, Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от «Справедливой России» и Денис Садовников от ЛДПР.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.