Жители ЯНАО выберут губернатора Тюменской области

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Единый день голосования. Пермь, выборы, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
В ЯНАО начались выборы губернатора Тюменской области Фото:

В ЯНАО открылись избирательные участки, на которых ямальцы смогут проголосовать за нового губернатора Тюменской области. Об этом сообщается на сайте областного избиркома.

Ожидается, что в ЯНАО проголосуют более 350 тысяч избирателей — столько внесено в избирательные списки. Голосование будет длиться с 8:00 утра до 20:00 вечера.

Ранее URA.RU сообщало, что 10 сентября на Ямале, Югре и в Тюменской области пройдут выборы тюменского губернатора. Кандидатами на должность главы области стали действующий губернатор, представляющий партию «Единая Россия» Александр Моор, Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от «Справедливой России» и Денис Садовников от ЛДПР.

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В ЯНАО открылись избирательные участки, на которых ямальцы смогут проголосовать за нового губернатора Тюменской области. Об этом сообщается на сайте областного избиркома. Ожидается, что в ЯНАО проголосуют более 350 тысяч избирателей — столько внесено в избирательные списки. Голосование будет длиться с 8:00 утра до 20:00 вечера. Ранее URA.RU сообщало, что 10 сентября на Ямале, Югре и в Тюменской области пройдут выборы тюменского губернатора. Кандидатами на должность главы области стали действующий губернатор, представляющий партию «Единая Россия» Александр Моор, Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от «Справедливой России» и Денис Садовников от ЛДПР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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