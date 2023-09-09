В Челябинске водопроводная вода изменит цвет

В Челябинске в ближайшие двое суток может измениться цвет воды из-под крана. Об этом сообщили в администрации города.
«С 10 по 12 сентября в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска может измениться цвет воды. Это связано с переключениями на магистральных водоводах в рамках строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Строящаяся станция обеззараживания воды позволит проводить более качественную обработку для улучшения микробиологических показателей воды. Появится возможность уменьшить количество хлора в водопроводной воде, улучшатся органолептические свойства. С введением станции в строй коммунальщики смогут уничтожать бактерии, которые нечувствительны к воздействию хлора.
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