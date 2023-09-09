09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Челябинске водопроводная вода изменит цвет

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Вода поменяет цвет в четырех районах города Фото:

В Челябинске в ближайшие двое суток может измениться цвет воды из-под крана. Об этом сообщили в администрации города.

«С 10 по 12 сентября в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска может измениться цвет воды. Это связано с переключениями на магистральных водоводах в рамках строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Строящаяся станция обеззараживания воды позволит проводить более качественную обработку для улучшения микробиологических показателей воды. Появится возможность уменьшить количество хлора в водопроводной воде, улучшатся органолептические свойства. С введением станции в строй коммунальщики смогут уничтожать бактерии, которые нечувствительны к воздействию хлора.

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В Челябинске в ближайшие двое суток может измениться цвет воды из-под крана. Об этом сообщили в администрации города. «С 10 по 12 сентября в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска может измениться цвет воды. Это связано с переключениями на магистральных водоводах в рамках строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды», — сообщается в telegram-канале мэрии. Строящаяся станция обеззараживания воды позволит проводить более качественную обработку для улучшения микробиологических показателей воды. Появится возможность уменьшить количество хлора в водопроводной воде, улучшатся органолептические свойства. С введением станции в строй коммунальщики смогут уничтожать бактерии, которые нечувствительны к воздействию хлора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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