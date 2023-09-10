Сенатор от ХМАО в родном поселке проголосовал на выборах тюменского губернатора

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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
Исаков приехал в поселок Пионерский, чтобы принять участие в голосовании Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Политик в соцсети сообщил, что приехал в родной поселок Пионерский, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

«Приехал домой, в поселок Пионерский, чтобы отдать свой голос за подходящего, по моему мнению, кандидата на пост губернатора Тюменской области», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Он отметил, что сделал выбор в пользу сильного, опытного, мудрого и высокопрофессионального политика.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах губернатора Тюменской области. Она первой из югорских политиков прибыла на избирательный участок № 294 в Ханты-Мансийске.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Политик в соцсети сообщил, что приехал в родной поселок Пионерский, чтобы выразить свою гражданскую позицию. «Приехал домой, в поселок Пионерский, чтобы отдать свой голос за подходящего, по моему мнению, кандидата на пост губернатора Тюменской области», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Он отметил, что сделал выбор в пользу сильного, опытного, мудрого и высокопрофессионального политика. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах губернатора Тюменской области. Она первой из югорских политиков прибыла на избирательный участок № 294 в Ханты-Мансийске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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