Сенатор от ХМАО в родном поселке проголосовал на выборах тюменского губернатора

10 сентября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Исаков приехал в поселок Пионерский, чтобы принять участие в голосовании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Политик в соцсети сообщил, что приехал в родной поселок Пионерский, чтобы выразить свою гражданскую позицию. «Приехал домой, в поселок Пионерский, чтобы отдать свой голос за подходящего, по моему мнению, кандидата на пост губернатора Тюменской области», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Он отметил, что сделал выбор в пользу сильного, опытного, мудрого и высокопрофессионального политика. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах губернатора Тюменской области. Она первой из югорских политиков прибыла на избирательный участок № 294 в Ханты-Мансийске.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Политик в соцсети сообщил, что приехал в родной поселок Пионерский, чтобы выразить свою гражданскую позицию. «Приехал домой, в поселок Пионерский, чтобы отдать свой голос за подходящего, по моему мнению, кандидата на пост губернатора Тюменской области», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Он отметил, что сделал выбор в пользу сильного, опытного, мудрого и высокопрофессионального политика. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах губернатора Тюменской области. Она первой из югорских политиков прибыла на избирательный участок № 294 в Ханты-Мансийске.