Сенатор от ХМАО в родном поселке проголосовал на выборах тюменского губернатора

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков принял участие в выборах губернатора Тюменской области. Политик в соцсети сообщил, что приехал в родной поселок Пионерский, чтобы выразить свою гражданскую позицию.
«Приехал домой, в поселок Пионерский, чтобы отдать свой голос за подходящего, по моему мнению, кандидата на пост губернатора Тюменской области», — сообщил Исаков в своем telegram-канале. Он отметил, что сделал выбор в пользу сильного, опытного, мудрого и высокопрофессионального политика.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах губернатора Тюменской области. Она первой из югорских политиков прибыла на избирательный участок № 294 в Ханты-Мансийске.
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