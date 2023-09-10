Комарова открыла голосование VIP-персон на выборах тюменского губернатора в ХМАО. Видео

10 сентября 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО проголосовала на выборах главы Тюменской области Фото: Евгений Листюк © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах губернатора Тюменской области. Она первой из югорских политиков прибыла на избирательный участок № 294 в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У нас 41 муниципалитет выбирает главу, 712 депутатов местного уровня выбираем. И у нас есть право поддержать тюменцев и проголосовать за губернатора Тюменской области. Всегда когда речь идет о выборах в органы власти мы с вами делаем шаг в развитии Ханты-Мансийского автономного округа. Вот такое с одной стороны право, а с другой высокая ответственность. Все избирательные участки максимально приближены к людям, в шаговой доступности и я еще раз приглашаю — уважаемые, дорогие югорчане приходите на избирательные участки», — заявила Комарова. Она первой из югорских политических VIP-ов проголосовала на избирательном участке № 294 в Ханты-Мансийске на Дзержинского, 7, отмечает корреспондент агентства. По данным инсайдера, раннее голосование главы связано с предстоящей поездкой на Ямал. «Комарова 10 сентября планирует прибыть на инаугурацию губернатора ЯНАО», — утверждает информатор. В департаменте внутренней политики подтвердили, что губернатор ХМАО получила приглашение на церемонию инаугурации и после выборов полетит в Салехард. Жители Ханты-Мансийска в Единый день голосования 10 сентября выбирают только главу Тюменской области. В других муниципалитетах югорчане принимают участие в 119 избирательных кампаниях. Они выбирают тюменского губернатора, глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных гордум и горсоветов. Участковые избирательные комиссии по всему округу открылись в 8 часов утра. Проголосовать югорчане смогут до 20:00. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до открытия избирательных участков проголосовало 1,5% жителей. Они приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило на труднодоступных территориях, в том числе отдаленных поселках, где живут представители коренных и малочисленных народов Севера, и на месторождениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в выборах губернатора Тюменской области. Она первой из югорских политиков прибыла на избирательный участок № 294 в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У нас 41 муниципалитет выбирает главу, 712 депутатов местного уровня выбираем. И у нас есть право поддержать тюменцев и проголосовать за губернатора Тюменской области. Всегда когда речь идет о выборах в органы власти мы с вами делаем шаг в развитии Ханты-Мансийского автономного округа. Вот такое с одной стороны право, а с другой высокая ответственность. Все избирательные участки максимально приближены к людям, в шаговой доступности и я еще раз приглашаю — уважаемые, дорогие югорчане приходите на избирательные участки», — заявила Комарова. Она первой из югорских политических VIP-ов проголосовала на избирательном участке № 294 в Ханты-Мансийске на Дзержинского, 7, отмечает корреспондент агентства. По данным инсайдера, раннее голосование главы связано с предстоящей поездкой на Ямал. «Комарова 10 сентября планирует прибыть на инаугурацию губернатора ЯНАО», — утверждает информатор. В департаменте внутренней политики подтвердили, что губернатор ХМАО получила приглашение на церемонию инаугурации и после выборов полетит в Салехард. Жители Ханты-Мансийска в Единый день голосования 10 сентября выбирают только главу Тюменской области. В других муниципалитетах югорчане принимают участие в 119 избирательных кампаниях. Они выбирают тюменского губернатора, глав городских и сельских поселений, а также депутатов местных гордум и горсоветов. Участковые избирательные комиссии по всему округу открылись в 8 часов утра. Проголосовать югорчане смогут до 20:00. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до открытия избирательных участков проголосовало 1,5% жителей. Они приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило на труднодоступных территориях, в том числе отдаленных поселках, где живут представители коренных и малочисленных народов Севера, и на месторождениях.