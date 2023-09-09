У главы Екатеринбурга Алексея Орлова возникли проблемы при регистрации в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным URA.RU, якобы именно по этой причине он и голосовал на выборах в думу традиционно — в ФОК «Факел» утром 10 сентября.
Источник агентства в городской политтусовке сказал, что Орлов — не единственный представитель власти, кому ДЭГ воспользоваться не удалось. Хотя сам Орлов неофициальную версию отверг, сказав корреспонденту, что изначально вместе со своей супругой решил: она голосует онлайн, а он — очно.
Выборы в думу Екатеринбурга проходят в два дня. Участки закроются в 20:00. Орлов на этих выборах возглавляет общегородской список «Единой России».
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