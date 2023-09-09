09 сентября 2023

Мэр Екатеринбурга не смог проголосовать через ДЭГ — пришлось идти на участок. Фото

Алексею Орлову не удалось проголосовать на выборах в думу Екатеринбурга онлайн
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов сделал свой выбор на второй день голосования
Алексей Орлов сделал свой выбор на второй день голосования Фото:

У главы Екатеринбурга Алексея Орлова возникли проблемы при регистрации в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным URA.RU, якобы именно по этой причине он и голосовал на выборах в думу традиционно — в ФОК «Факел» утром 10 сентября.

Источник агентства в городской политтусовке сказал, что Орлов — не единственный представитель власти, кому ДЭГ воспользоваться не удалось. Хотя сам Орлов неофициальную версию отверг, сказав корреспонденту, что изначально вместе со своей супругой решил: она голосует онлайн, а он — очно.

Выборы в думу Екатеринбурга проходят в два дня. Участки закроются в 20:00. Орлов на этих выборах возглавляет общегородской список «Единой России».

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У главы Екатеринбурга Алексея Орлова возникли проблемы при регистрации в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным URA.RU, якобы именно по этой причине он и голосовал на выборах в думу традиционно — в ФОК «Факел» утром 10 сентября. Источник агентства в городской политтусовке сказал, что Орлов — не единственный представитель власти, кому ДЭГ воспользоваться не удалось. Хотя сам Орлов неофициальную версию отверг, сказав корреспонденту, что изначально вместе со своей супругой решил: она голосует онлайн, а он — очно. Выборы в думу Екатеринбурга проходят в два дня. Участки закроются в 20:00. Орлов на этих выборах возглавляет общегородской список «Единой России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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