Мэр Екатеринбурга не смог проголосовать через ДЭГ — пришлось идти на участок. Фото

Алексею Орлову не удалось проголосовать на выборах в думу Екатеринбурга онлайн

10 сентября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов сделал свой выбор на второй день голосования Фото: Илья Московец © URA.RU У главы Екатеринбурга Алексея Орлова возникли проблемы при регистрации в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным URA.RU, якобы именно по этой причине он и голосовал на выборах в думу традиционно — в ФОК «Факел» утром 10 сентября. Источник агентства в городской политтусовке сказал, что Орлов — не единственный представитель власти, кому ДЭГ воспользоваться не удалось. Хотя сам Орлов неофициальную версию отверг, сказав корреспонденту, что изначально вместе со своей супругой решил: она голосует онлайн, а он — очно. Выборы в думу Екатеринбурга проходят в два дня. Участки закроются в 20:00. Орлов на этих выборах возглавляет общегородской список «Единой России». Фото: Илья Московец © URA.RU

У главы Екатеринбурга Алексея Орлова возникли проблемы при регистрации в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По данным URA.RU, якобы именно по этой причине он и голосовал на выборах в думу традиционно — в ФОК «Факел» утром 10 сентября. Источник агентства в городской политтусовке сказал, что Орлов — не единственный представитель власти, кому ДЭГ воспользоваться не удалось. Хотя сам Орлов неофициальную версию отверг, сказав корреспонденту, что изначально вместе со своей супругой решил: она голосует онлайн, а он — очно. Выборы в думу Екатеринбурга проходят в два дня. Участки закроются в 20:00. Орлов на этих выборах возглавляет общегородской список «Единой России».