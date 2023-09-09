В Тюменской области победители викторины выиграли квартиру и машину

Жители Тюменской области выиграли квартиру и машину, правильно ответив на вопросы викторины «Zнай свой край» в рамках фестиваля «Тюменская осень». О первой победительнице в своем telegram-канале сообщила администрация Тюменского района. Кроме того, студент Тюменского государственного медицинского университета получил автомобиль.
«В Богандинском сегодня отмечают День поселка. Жители пробуют свои силы в тематической викторине „Zнай свой край“. За правильный ответ на вопрос об Онохинском механике, который установил часы на здании городской думы в Тюмени, жительница Богандинского Татьяна Белоносова выиграла квартиру!», — сообщили в telegram-канале администрации Тюменского района.
Параллельно в Тюмени в рамках прямого эфира розыгрыша суперпризов викторины, обладателем автомобиля стал студент из ТюмГМУ. Следующая раздача призов за правильные ответы стартует в 13:00. Подробности — в трансляции URA.RU.
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