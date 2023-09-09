09 сентября 2023
08 сентября 2023

В Тюменской области победители викторины выиграли квартиру и машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Обладательницей новой квартиры стала жительница поселка Богандинского Фото:

Жители Тюменской области выиграли квартиру и машину, правильно ответив на вопросы викторины «Zнай свой край» в рамках фестиваля «Тюменская осень». О первой победительнице в своем telegram-канале сообщила администрация Тюменского района. Кроме того, студент Тюменского государственного медицинского университета получил автомобиль.

«В Богандинском сегодня отмечают День поселка. Жители пробуют свои силы в тематической викторине „Zнай свой край“. За правильный ответ на вопрос об Онохинском механике, который установил часы на здании городской думы в Тюмени, жительница Богандинского Татьяна Белоносова выиграла квартиру!», — сообщили в telegram-канале администрации Тюменского района.

Параллельно в Тюмени в рамках прямого эфира розыгрыша суперпризов викторины, обладателем автомобиля стал студент из ТюмГМУ. Следующая раздача призов за правильные ответы стартует в 13:00. Подробности — в трансляции URA.RU.

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Жители Тюменской области выиграли квартиру и машину, правильно ответив на вопросы викторины «Zнай свой край» в рамках фестиваля «Тюменская осень». О первой победительнице в своем telegram-канале сообщила администрация Тюменского района. Кроме того, студент Тюменского государственного медицинского университета получил автомобиль. «В Богандинском сегодня отмечают День поселка. Жители пробуют свои силы в тематической викторине „Zнай свой край“. За правильный ответ на вопрос об Онохинском механике, который установил часы на здании городской думы в Тюмени, жительница Богандинского Татьяна Белоносова выиграла квартиру!», — сообщили в telegram-канале администрации Тюменского района. Параллельно в Тюмени в рамках прямого эфира розыгрыша суперпризов викторины, обладателем автомобиля стал студент из ТюмГМУ. Следующая раздача призов за правильные ответы стартует в 13:00. Подробности — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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