Губернатор отдал свой голос на выборах-2023
новость из сюжетаВыборы-2023
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Екатеринбург выбирает своих представителей в местную власть. Безусловно, и я своего представителя выбрал, чего и всем желаю. Ну и собственно, поэтому настроение хорошее» — сказал журналистам Куйвашев.
Ранее 10 сентября на свой участок пришел мэр Алексей Орлов. Голосование завершится в 20:00. Следить за его ходом можно в трансляции URA.RU.
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