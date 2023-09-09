Куйвашев проголосовал на выборах в гордуму Екатеринбурга. Фото, видео

10 сентября 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Губернатор отдал свой голос на выборах-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Екатеринбург выбирает своих представителей в местную власть. Безусловно, и я своего представителя выбрал, чего и всем желаю. Ну и собственно, поэтому настроение хорошее» — сказал журналистам Куйвашев. Ранее 10 сентября на свой участок пришел мэр Алексей Орлов. Голосование завершится в 20:00. Следить за его ходом можно в трансляции URA.RU.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Екатеринбург выбирает своих представителей в местную власть. Безусловно, и я своего представителя выбрал, чего и всем желаю. Ну и собственно, поэтому настроение хорошее» — сказал журналистам Куйвашев. Ранее 10 сентября на свой участок пришел мэр Алексей Орлов. Голосование завершится в 20:00. Следить за его ходом можно в трансляции URA.RU.