09 сентября 2023

Куйвашев проголосовал на выборах в гордуму Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург
Губернатор отдал свой голос на выборах-2023 Фото:
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Выборы-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Екатеринбург выбирает своих представителей в местную власть. Безусловно, и я своего представителя выбрал, чего и всем желаю. Ну и собственно, поэтому настроение хорошее» — сказал журналистам Куйвашев.

Ранее 10 сентября на свой участок пришел мэр Алексей Орлов. Голосование завершится в 20:00. Следить за его ходом можно в трансляции URA.RU.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в думу Екатеринбурга. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Екатеринбург выбирает своих представителей в местную власть. Безусловно, и я своего представителя выбрал, чего и всем желаю. Ну и собственно, поэтому настроение хорошее» — сказал журналистам Куйвашев. Ранее 10 сентября на свой участок пришел мэр Алексей Орлов. Голосование завершится в 20:00. Следить за его ходом можно в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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